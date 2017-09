Alzira, 18 de setembre del 2017.– Amb la voluntat de potenciar l’esport en l’edat escolar i amb l’objectiu de la millora de la salut de l’alumnat i la necessitat d’incorporar l’activitat física als hàbits de vida dels nostres joves, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira organitza els Campionats Esportius Escolars 2017-18.

Les modalitats esportives inicialment previstes són futbol sala, bàsquet, handbol i voleibol amb les categories següents:

– Multiesport: per a xiquets/es nascuts entre 2010 i 2009.

– Benjamí: per a xiquets/es nascuts entre 2007 i 2008.

– Aleví: per a xiquets/es nascuts entre 2005 i 2006.

Per a participar en estos campionats s’haurà d’emplenar el formulari d’inscripció per als Jocs Esportius Escolars amb totes les dades dels jugadors/es i lliurar-lo en la secretaria del centre educatiu abans del 22 de setembre de 2017. La inscripció per equip és gratuïta. Els xiquets i xiquetes poden apuntar-se a tantes disciplines com desitgen, ja que cada setmana es competirà en una afavorint l’experiència i la pràctica en diverses modalitats.

A partir d’esta data s’organitzaran els grups i categories, i s’iniciaran els partits en les seus (en algun col•legi i en les instal•lacions esportives cobertes del Fontana Mogort o del Pérez Puig). Els horaris de celebració de les competicions seran els divendres a partir de les 16 h fins a les 17:30 h.