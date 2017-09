La Diputació de València, protagonista en l’històric Pacte contra la Violència de Gènere

La Corporació provincial està present en totes les línies d’actuació i participa en 49 objectius, amb una important aportació d’idees i la coordinació d’àrees com la formativa i comarcal

Jorge Rodríguez: ‘Per primera vegada, agents socials, col·lectius feministes i el conjunt de les administracions signem un pacte unitari per a fer front a la xacra de la violència masclista’

18/09/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha assistit aquest dilluns al costat de la diputada d’Igualtat, Isabel García, a l’acte de presentació del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista que ha tingut lloc en el Centre del Carme de València, i en el qual la Corporació provincial té un paper protagonista amb l’aportació de l’experiència de gestió en matèria d’igualtat d’aquests dos anys de legislatura i la participació i coordinació en alguns dels objectius del Pacte.

La signatura del document ha estat presidida pel president de la Generalitat, Ximo Puig; i la vicepresidenta, Mónica Oltra, els quals després de la rúbrica han procedit a llegir un discurs en el qual han agraït la col·laboració i participació de totes les institucions, entre les quals es troba la Diputació de València, així com d’organismes i entitats de la societat civil.

Rodríguez ha subratllat la importància d’aquest dia “històric” en el qual, “per primera vegada, tots els agents socials, col·lectius feministes i el conjunt de les administracions signem un pacte unitari per a fer front a la xacra de la violència masclista”. Una xacra contra la qual la Diputació porta ja “dos anys treballant en aquesta línia: un dels pilars sobre els quals se sustenta la nostra acció de govern com una qüestió transversal, incidint en la formació i els plans d’igualtat”, ha expressat el president.

Per la seua banda, la responsable de l’àrea d’Igualtat, Isabel García, ha posat en valor les mesures aportades per la Diputació, “l’única de les corporacions provincials que ha participat de forma activa en el pacte”. “Hem posat l’accent en la formació del personal polític i tècnic dels municipis”, ha destacat la diputada, que també ha fet esment al protocol de finestreta única al que les víctimes de violència de gènere podran acudir i evitar així “donar compte de quina és la seua situació en la policia, ajuntament, jutjat…”.

La Diputació de València, present en totes les línies estratègiques

El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista és una resposta a “la desigualtat estructural, la discriminació i l’opressió basada en el gènere”, segons s’explica en el mateix manifest del text que arreplega les 290 mesures acordades per totes les administracions públiques valencianes, entitats i organismes de la societat civil. “El present pacte és un acord institucional, polític, social, cultural i cívic que ens interpel·la a lluitar conjuntament contra la violència de gènere i masclista”.

La Diputació de València ha estat protagonista com a única institució provincial que ha participat en el desenvolupament i signatura d’aquest pacte i està present en totes les línies estratègiques d’actuació, on intervé en un total de 46 mesures. Aquesta institució s’ha compromès també a incloure en el seu pressupost partides que complementen els 12 milions d’euros anuals que pressupostarà la Generalitat per a aquesta finalitat.

A més, la Diputació de València coordinarà tres mesures concretes: l’elaboració i implementació de plans d’igualtat en entitats locals de tot el territori; la realització de programes, serveis i polítiques públiques de recolzament en matèria de violència de gènere per a municipis de menys de 20.000 habitants; així com el blindatge i augment del pressupost de partides destinades a la lluita contra la violència contra les dones per part de les diputacions.

Primer Pla d’Igualtat de la Diputació

L’aposta ferma de la Diputació de València per la igualtat es farà visible també aquest mateix mes amb l’aprovació del primer Pla d’Igualtat de la Corporació provincial. Aquest matèria serà una de les principals qüestions a abordar en el pròxim ple de la Diputació, que tindrà lloc el dimarts 26 de setembre.

Aquest pla donarà resposta a les obligacions pròpies de les administracions públiques assenyalades en la Llei Orgànica 3/2007, que insta a tenir un pla per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’ocupació pública. La institució provincial no havia abordat fins ara un pla d’aquestes característiques.

El Pla d’Igualtat serà l’instrument que definisca els objectius i les principals mesures a adoptar per a eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i que promoga de manera activa la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la gestió i les pràctiques de recursos humans de la Diputació.