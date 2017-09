Alzira atorga 11 noves ajudes a la creació d’empreses ‘EMPRÉN’

Alzira, 19 de setembre de 2017. La regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA han atorgat 11 noves ajudes ‘Emprén’ de creació d’empreses. Aquesta ajuda està destinada a emprenedores i emprenedors que vénen d’una situació d’atur i s’han constituït com a autònoms per a poder dur un nou negoci. L’import de les ajudes ascendeix a 550 euros, que equival al 50% de les quotes d’autònom durant el primer any.

Per a Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “el que es pretén és fomentar l’autoocupació però també enfortir el nostre teixit d’autònoms i PIMES, donant una ajuda per a facilitar la creació de major activitat econòmica. Hem de dir que des d’IDEA s’ha aconseguit dotar de cobertura en tots aquells aspectes que necessiten totes aquelles persones interessades en emprendre un nou negoci en la nostra ciutat: des de l’assessorament en la constitució d’empreses, finançament a baix interés amb els convenis que té signats l’Ajuntament, ajuda a la creació d’empreses, així com formació i capacitació contínua als nous autònoms.”

Cal dir que el termini per a poder sol•licitar aquestes ajudes encara està obert fins el 15 de novembre i per a qualsevol informació les persones interessades poden acudir a les oficines d’IDEA (Ronda Algemesí, 4) i per mitjà de la pàgina web www.idea-alzira.com