Almussafes continua avançant en la implantació de l’administració electrònica

El consistori proposa un conveni de col•laboració amb el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils perquè presenten la informació per via telemàtica

El ple també sol•licita l’adhesió a la plataforma electrònica que permet l’accés al sistema d’intercanvi de Registres GEISER/ORVE

Almussafes, a 19 de setembre de 2017. El ple de l’Ajuntament d’Almussafes va aprovar el passat dijous 14 de setembre a través d’acords unànimes dues propostes tendents a la implantació de la denominada Administració Electrònica. D’una banda, es va aprovar una proposta d’establiment de conveni de col•laboració amb el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya per a obligar als professionals d’aquest sector a comunicar en format electrònic l’intercanvi d’informació i les notificacions d’actes i acords de naturalesa urbanística. Per un altre, va sol•licitar l’adhesió a la plataforma electrònica de la SGAD que permet l’accés al sistema d’intercanvi de Registres (GEISER/ORVE).

A poc a poc va incrementant-se el nombre de tràmits que els ciutadans i ciutadanes poden realitzar amb l’administració per procediments electrònics. L’Ajuntament d’Almussafes continua apostant per aquesta modalitat de relació amb les institucions públiques que redunden en l’eficàcia de la gestió dels departaments municipals i en la seua eficiència, atès que fins i tot suposa un important estalvi de costos.

L’últim pas realitzat pel consistori almussafeny ha sigut l’aprovació d’una proposta d’establiment de conveni de col•laboració amb el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya per a fer efectiva, en format electrònic, l’obligació dels registradors de la propietat de comunicar amb l’Ajuntament d’Almussafes l’intercanvi d’informació i notificacions d’actes i acords de naturalesa urbanística.

“El canvi és imparable. En els últims mesos hem aprovat un bon nombre d’acords per a seguir avançant en la implantació dels procediments electrònics”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González, que destaca que “es tracta d’una obligació establida en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques però amb la qual estem convençuts que podrem agilitar tots els tràmits i facilitar el treball dels funcionaris i de tots els que vulguen realitzar algun tipus de comunicació amb l’Ajuntament”.

La proposta, que va ser secundada per tots els partits amb representació en el ple municipal durant la sessió ordinària celebrada el passat dijous 14 de setembre, millorarà el procés utilitzat per a la presentació d’aquesta informació, informatitzant i modernitzant el sistema de remissió i tractament de les dades, així com les plataformes tecnològiques a través de les quals es realitzarà la presentació telemàtica dels documents.

D’altra banda, durant el ple també es va aprovar per unanimitat sol•licitar l’adhesió a la plataforma electrònica de la SGAD que permet l’accés al sistema d’intercanvi de Registres (GEISER/ORVE), titularitat de la Secretaria d’Estat de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Després de la modificació del procediment vigent fins a fa uns mesos, els Ajuntaments han de tornar a sol•licitar una adhesió individual, aquesta vegada mitjançant el procediment directe amb l’Administració General de l’Estat, amb la finalitat de disposar de la necessària cobertura jurídica.