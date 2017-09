L’Ajuntament d’Almussafes bat rècords en el primer dia d’inscripcions dels seus cursos esportius

Durant la primera jornada es van matricular 749 persones, 210 d’elles via online, en els 34 tallers proposats des de la Regidoria d’Esports del municipi

Entre les novetats incloses en la programació, destaquen els cursos de cuba/zumba, entrenament funcional bàsic i fitness-danse

Molts dels programes ofertats ja estan complets a hores d’ara

Almussafes, a 20 de setembre de 2017. Set-centes quaranta-nou persones es van matricular durant la jornada d’ahir, dimarts 19 de setembre, en els cursos esportius organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes. D’elles, un 28% ho van fer a través d’Internet. L’oferta que ha preparat el consistori per a aquesta nova temporada, que porta per lema “Fes Esport, viu la Salut” porta com a novetat la incorporació d’alguns cursos, com els de zumba, entrenament funcional bàsic i fitness-dance, que se sumen a un ampli ventall de disciplines esportives en les quals els almussafenys i les almussafenyes poden trobar propostes “per a totes les edats, horaris, gustos i condicions físiques”. Enguany es manté la possibilitat d’inscriure’s en una o diverses sessions setmanals d’un o diversos esports, facilitant que els usuaris es confeccionen el seu propi calendari d’activitats. El període de matrícula continua obert, encara que ja no queden places disponibles en els cursos de gym pilates, cardiogym, aerolatino, total fitness, Tot Ritme, i alguns dels grups de pilates i aeròbic, entre altres.

“Activitats per a totes les edats, horaris, gustos i condicions físiques”. El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, defineix d’aquesta forma la programació de cursos organitzats pel consistori municipal per a la nova temporada 2017-2018. La guia amb totes les propostes i grups establits de cada modalitat esportiva, repartida pels domicilis de la localitat i accessible a través del portal web www.almussafes.es, arreplega amb detall les possibilitats de la ciutadania per a poder portar una vida saludable. De fet, el lema triat per l’àrea d’Esports és precisament “Fes Esport, viu la Salut”.

La resposta per part de la població almussafenya davant l’oferta ha sigut “molt satisfactòria”, segons el propi Bosch. Durant la primera jornada d’inscripcions, celebrada ahir dimarts 19 de setembre en les instal•lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal, es van registrar un total de 749 matriculacions, de les quals 210 es van realitzar via online a través del sistema Serviweb. Per a garantir una ràpida atenció i evitar les cues, l’Ajuntament va reforçar el nombre habitual de treballadors de la infraestructura, posant a la disposició dels ciutadans i ciutadanes un total d’11 persones en el mostrador de la recepció. La Regidoria d’Esports confirma que ja han completat les seues places els cursos de gym pilates, cardiogym, aerolatino, total fitness, Tot Ritme, i alguns dels grups de pilates i aeròbic, entre altres.

Igual que l’any passat, i precisament pel bon acolliment, enguany s’ha mantingut la premissa que cada persona es confeccione el seu propi pla d’activitats. Aquesta fórmula permet als usuaris realitzar una, dues, tres o més sessions setmanals d’una o diverses modalitats esportives, abonant les tarifes en funció de les hores realitzades. D’aquesta forma, la programació es converteix en una “eina totalment flexible per a facilitar la participació de la ciutadania, ajustant-se a les seues necessitats”, explica l’edil, “eliminant d’alguna manera eixes excuses que tots ens posem per a no realitzar exercici físic”. Igualment, els usuaris també poden optar per inscriure’s en un programa de dos dies, tal com s’organitzaven en temporades anteriors.

Novetats

Entre les 34 modalitats incloses en la nova programació destaquen com a novetats els cursos de cuba/zumba, entrenament funcional bàsic i fitness-dance, que s’uneixen enguany a altres disciplines esportives com la gimnàstica de manteniment, el pilates, l’aeròbic, els balls de saló, el Tot Ritme, la Dansa Moderna, el Xiqui Ritme, la Dansa del Ventre o els tallers de Bollywood, Aero-llatí, entrenament virtual i la tonificació. A més, s’ofereixen 11 activitats en la Piscina Coberta, on tenen cabuda cursos per a xiquets, adults, bebés, embarassades, majors i empreses. La programació també presta especial atenció a les persones majors, col•lectiu per al qual s’ofereixen cursos gratuïts de Way Tan Kong i gimnàstica de manteniment.

La guia també arreplega els horaris de les instal•lacions i el calendari d’obertura, i explica el procediment per a realitzar les inscripcions, així com el procés per a dur a terme la renovació de les mateixes. A més, informa sobre la disponibilitat de la sala de musculació i del sistema online de gestió de socis i instal•lacions esportives, que permet la reserva de pistes a través d’Internet i seguint senzills passos per a evitar desplaçaments per a la realització d’aquest tipus de gestions.

En relació a la situació de les instal•lacions, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, assegura que es va a “treballar, facilitant a tots ciutadans que practiquen esport, unes bones instal•lacions a ple rendiment i en perfecte estat, per la qual cosa tenim previst per al pròxim exercici la millora d’algunes d’elles, com la remodelació de les piscines que, en la seua primera fase començarà per la piscina xicoteta, amb la idea que, en un parell d’anys, i sense afectar al seu funcionament, queden les piscines completament renovades”.