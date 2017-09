El jove pilot almussafeny Aarón Polanco debuta aquest cap de setmana amb Moto 3

El seu equip ha confiat en ell per a substituir al lesionat Livio Loi en el Gran Premi d’Aragó que es disputarà des del divendres i fins al diumenge

Amb només 17 anys, està fent-se un lloc en el Campionat del Món Junior de Moto 3, on està ocupant sempre les cinc primeres posicions

Almussafes, a 21 de setembre de 2017. El pilot almussafeny de 17 anys Aarón Polanco realitzarà aquest cap de setmana la seua primera incursió en el Campionat Mundial de Moto 3, en una carrera que suposarà el seu debut en una competició de primera categoria a nivell internacional. El seu equip, el Leopard Junior Team, ha confiat en ell per a substituir al pilot Livio Loi, que travessa en aquests moments per una lesió. La cita serà des d’aquest divendres 22 i fins al diumenge 24 de setembre en el circuit MotorLand de la localitat aragonesa d’Alcanyís i podrà seguir-se també per televisió a través de Movistar +. L’esportista assegura estar “emocionat, orgullós i amb la intenció de viure al màxim aquesta experiència”.

El Gran Premi d’Aragó del Campionat Mundial de Moto 3 que es disputarà aquest cap de setmana en el Circuit Motorland d’Alcanyís tindrà sabor almussafeny. El jove pilot Aarón Polanco, veí de la localitat, tindrà l’oportunitat de demostrar el seu talent sobre les dues rodes per primera vegada en aquesta competició esportiva, en la qual substituirà al pilot belga Livio Loi, que ha patit una fractura en la clavícula que li impedirà ocupar la seua plaça sobre l’asfalt aragonés. Polanco es converteix en el tercer pilot espanyol a debutar en el Mundial de Moto3 en aquest 2017, després d’Aleix Viu i Jaume Masiá.

La convocatòria suposa el seu debut en un gran premi de la màxima categoria, per la qual cosa afronta el repte proposat pel seu equip, el Leopard Junior Team, “emocionat, orgullós i amb la intenció de viure al màxim aquesta experiència”. El pilot, que fa uns dies es va quedar a les portes d’aconseguir el seu primer podi en el Campionat del Món Junior de Moto 3 i que ve ocupant en les últimes carreres les cinc primeres places, comença a rebre d’aquesta forma els fruits de l’intens treball realitzat en els últims anys. Malgrat la seua curta edat, ja ha aconseguit nombrosos triomfs en el Bressol de Campions, on va guanyar en Minimotos, MiniGP90 i MiniGP 140.

El seu equip, que aposta per ell pels bons resultats obtinguts en els últims mesos, li va comunicar ahir dimecres aquesta bona notícia i hui dijous ja es troba en el circuit prenent contacte amb el recorregut i concentrant-se per a aconseguir bons temps tant en els entrenaments, que es desenvoluparan el divendres i el dissabte, com en la carrera del diumenge, que s’emetrà en directe a través de Movistar +.

Aaron Polanco, beneficiari aquest 2017 de les beques per a joves esportistes convocades per l’Ajuntament d’Almussafes, a les quals el consistori municipal ha dedicat aquest exercici 5.641 euros, continua el seu meteòric ascens en el món esportiu mentre compagina la seua gran passió amb la formació acadèmica, terreny en el qual s’està centrant en aspectes relacionats també amb l’esport.