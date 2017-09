La Diputació realitza estudis preliminars per a la recuperació del Castell de Corbera

El programa d’actuacions contempla la realització de cates arqueològiques per a determinar l’estat actual de la fortalesa i una primera actuació d’urgència durant els propers mesos

El Castell de Corbera, adscrit de la Diputació de València, va estar visitat el passat mes de juliol per la vicepresidenta de la Corporació, Maria Josep Amigó, qui es va comprometre a interferir per avançar en les tasques de manteniment de la fortalesa

21/setembre2017. Tècnics de l’Àrea de Patrimoni de la Diputació de València, juntament amb un equip d’arqueòlegs i arquitectes, s’han desplaçat fins la localitat de Corbera per a realitzar els pertinents estudis preliminars i avaluar aquelles intervencions que resulten «més urgents» de cara a escometre un pla per a la rehabilitació i manteniment del Castell de Corbera. Aquestes primeres valoracions constitueixen un primer pas d’un projecte planificat i més ampli que persegueix la recuperació i consolidació d’aquesta fortalesa.

El Castell de Corbera, d’època ibera-romana, va passar l’any 2003 a ser titularitat de l’Àrea de Patrimoni de la Diputació de València. Des d’aleshores, els diferents governs municipals han mantingut contactes amb la corporació provincial perquè aquesta destine recursos a la realització d’actuacions encaminades aconseguir la consolidació i conservació de la fortalesa i evitar així el seu ensorrament.

D’acord amb el programa d’actuacions traçat pels tècnics de la Diputació de València, durant el proper més d’octubre està previst la realització de diferents cates arqueològiques, les quals permetran disposar d’informació exhaustiva sobre l’estat actual en que es troben les restes de la fortalesa. A partir d’aquestes dades, i amb tota la informació i documentació recopilada, s’elaborarà un informe tècnic. Aquest servirà de base perquè a partir del mes de desembre es puga escometre una actuació d’urgència, per valor de 50.000 euros, circumscrita a l’execució de treballs que permeten reforçar i consolidar l’estructura del Castell que encara es manté perquè aquesta no s’ensorre.

El passat mes de juliol, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, va realitzar una visita al Castell de Corbera, en la qual es va comprometre a treballar per avançar en les tasques de manteniment de la fortalesa. «No ens podem permetre que caiga cap pedra més del Castell de Corbera», va recalcar la vicepresidenta.

Maria Josep Amigó va confessar sentir-se «moralment responsable» de la situació actual del castell i adquirí el compromís «d’interferir perquè l’Àrea de Patrimoni de la Diputació actue al Castell de Corbera. Com a administració que recolza la tasca que realitzen els nostres ajuntaments, els nostres alcaldes i alcaldesses i els nostres regidors i regidores, estem en l’obligació de consolidar el Castell de Corbera i contribuir a la conservació del patrimoni de tots els valencians i les valencianes», va remarcar.

Per la seua part, l’alcalde de Corbera, Jordi Xavier Vicedo, s’ha mostrat «esperançat, després de molts anys de treball» amb que aquests primers estudis i avaluacions «siguen els primers de molts passos posteriors dirigits a la recuperació de la fortalesa». En aquest sentit, Vicedo ha sol·licitat «continuïtat en les actuacions» perquè la recuperació del Castell de Corbera «siga una realitat», ha indicat.

En una línia molt semblant s’ha expressat la tinent d’alcaldia i regidora de Cultura a l’Ajuntament de Corbera, Mentxu Balaguer, qui ha reiterat «el compromís manifestat per la Diputació de València en efectuar els treballs i les actuacions prioritàries per a la consolidació del Castell». Balaguer també ha recordat «la necessitat de desenvolupar un programa planificat d’actuacions amb la seua corresponent inversió», per a que la recuperació del Castell de Corbera «siga efectiva», ha conclòs.