L’Orquestra i Cor de la Reforma Protestant actuen en l’església d’Almussafes el 30 de setembre

L’acte se celebrarà a les 21.30 hores i en el mateix participaran membres de les diferents esglésies evangèliques de València

L’almussafeny Gerson Padilla assumeix la direcció musical del projecte, creat expressament amb motiu d’aquesta commemoració

Almussafes, a 22 de setembre de 2017. Amb motiu de la celebració enguany del 500 aniversari de la Reforma Protestant, un grup de músics lligats a l’església protestant han creat una Orquestra i un Cor per a oferir una sèrie de recitals amb una selecció del repertori utilitzat en el culte. La primera d’aquestes actuacions es durà a terme el pròxim dissabte 30 de setembre a les 21.30 hores en l’església de Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes.

El pròxim dissabte 30 de setembre a les 21.30 hores, l’església de Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes acollirà un recital musical per a commemorar el cinqué centenari de l’aprovació de la reforma protestant. Una orquestra i un cor creat per a l’ocasió per membres de les diferents esglésies evangèliques de la província de València, i més concretament de la mateixa capital, la seua àrea metropolitana i les comarques centrals, delectarà als assistents amb una selecció de les composicions més representatives de la música utilitzada en el culte protestant.

Els participants, “tots ells involucrats en les seues respectives comunitats cristianes al servei del culte i adoració a través de la música”, tal com anuncien des de l’organització, estaran dirigits per l’almussafeny Gerson Padilla. El músic assumeix la batuta en aquest repàs musical que compta amb la coordinació general de Pau Grau i en el qual també intervindran diferents artistes amics que han volgut sumar-se a la commemoració d’aquesta efemèride històrica. Les instal•lacions situades en el soterrani del Centre Cultural han acollit els assajos que permetran oferir aquesta actuació, que en els pròxims mesos també podrà gaudir-se en altres temples i sales de concert de la ciutat de València.

Concretament, a l’octubre l’agrupació oferirà aquest recital el dissabte 14 a les 18 hores en el Centre Cultural La Beneficència, el divendres 27 a les 20 hores en la S.I. Catedral de Santa María i el diumenge 29 a les 18 hores en l’Església Evangèlica Baptista del carrer Quart. A més de l’Ajuntament d’Almussafes, col•laboren en aquesta sèrie de concerts la Generalitat Valenciana, a través de l’Institut Valencià de Cultura, l’Arquebisbat de València, la Diputació de València, el Cercle d’Arts Leopoldo Magenti i Clemente Pianos.