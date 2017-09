L’Òpera Bastià i Bastiana de Mozart arriba diumenge a Sueca

La plaça Sant Pere, reconvertida en un auditori a l’aire lliure, serà escenari de la posada en escena de l’òpera de la joventut de Mozart

Sueca, 25/09/2017.El pròxim diumenge, 1 d’octubre, la màgica història d’amor entre Bastià i Bastiana, una obra escrita per W.A. Mozart quan només tenia 12 anys, arribarà a Sueca sobre rodes i adaptada per a tots els públics. L’espectacle gratuït, que tindrà lloc a les 22:00 h. a la cèntrica plaça de Sant Pere, s’emmarca en el projecte Les Arts Volant i farà parada a la capital riberenca, en una gira que roda per una desena de poblacions valencianes.

Les Arts Volant és un projecte de difusió cultural de la Diputació de València i El Palau de les Arts per a fer arribar l’òpera, una activitat cultural més habitual a les grans ciutats, a les comarques valencianes. Es tracta de fer visible -i itinerant alhora- el fascinant món de l’òpera i poder gaudir de l’art i de la bellesa d’este gènere sense haver de desplaçar-se, segons expliquen les institucions promotores d’esta iniciativa.

Inspirat en la companyia de teatre La Barraca, de Federico García Lorca, que va representar obres de teatre clàssic espanyol en més de 70 pobles durant els primers anys 30, Les Arts crea la seua companyia itinerant d’òpera que viatja en un gran camió preparat per a transformar-se en escenari quan arriba a la plaça de qualsevol localitat i, posteriorment, oferir una òpera en directe. L’Òpera es munta sobre un “camió-escenari”, que conté tot allò necessari per a la realització de l’espectacle: decorats, il·luminació i so. L’obra serà interpretada per cantants del Centre Plácido Domingo acompanyats al piano. A més, compta amb el suport de personal tècnic de Les Arts per a la posada en escena.

El títol escollit és una de les òperes més emotives i interessants del jove Mozart. Una història d’amor entre dos joves que transcorre en un humil llogaret de pastors. Enamorats l’un de l’altre, la inseguretat els farà recórrer -cadascun pel seu compte- al bruixot Colas per tal que amb els seus poders màgics provoque que tots dos tornen a sentir atracció. Bastiana provocarà la gelosia de Bastià en fer-li creure que està enamorada d’un altre jove, i ell intentarà atraure la seua atenció amenaçant amb el suïcidi.

Prèviament a la representació de diumenge, el pròxim divendres 29 de setembre, el consistori suecà ha organitzat una xerrada al saló d’actes de la Casa de la Cultura de Sueca, a les 19:00 hores, per tal d’acostar i explicar el gènere i esta obra, en particular, a tot el públic que estiga interessat en conéixer-ho millor. L’acte serà a càrrec de Cèlia Máñez, de l’Ateneu Musical de Sueca.