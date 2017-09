Les gimnastes del CEGA d’Almussafes, classificades per a la fase autonòmica

Les xiques del conjunt aleví es convertixen en les campiones provincials i les prebenjaminas aconseguixen la quarta posició

Sofía Ortells i Lorena Canosa s’adjudiquen la segona i la tercera plaça en la fase provincial de la Copa Base Individual de la Comunitat Valenciana

Almussafes, a 25 de setembre de 2017. El conjunt aleví del Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) es va convertir dissabte passat 23 de setembre en el campió provincial del Campionat Nacional Base de Conjunts de Gimnàstica Rítmica, que va obtindre el seu passe per a la fase autonòmica, que se celebrarà este dissabte 30 de setembre en el Pavelló Poliesportiu d’Almussafes. També participarà en esta prova l’equip prebenjamí, que va ser quart. A més, en la Copa Base Individual de la Comunitat Valenciana, que es durà a terme en les mateixes instal•lacions almussafenses durant la mateixa jornada, la representació local l’ostentaran Sofía Ortells i Lorena Canosa, segona i tercera en la fase provincial, respectivament, i la juvenil Paula Martínez.

Dissabte que ve 30 de setembre la pista polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes acollirà la Copa Base Individual de la Comunitat Valenciana i el Campionat Nacional Base de Conjunts de gimnàstica rítmica. El Club de Gimnàstica d’Almussafes (CEGA) torna a convertir-se d’esta manera en l’amfitrió de les principals trobades d’esta modalitat esportiva en la nostra autonomia.

En ells, participarà una bona representació de les gimnastes del club almussafense, els que van aconseguir el seu passe per a esta nova fase el passat cap de setmana en el pavelló municipal de Ribaroja, on es van celebrar les proves provincials. Les benjaminas de l’entitat, Sofía Ortells i Lorena Canosa, que van obtindre la segona i la tercera plaça, i la juvenil Paula Martínez, que també va aconseguir el nivell suficient per a seguir en la competició, estaran presents en esta Copa Base Individual de la Comunitat Valencina.

Per la seua banda, les alevins, que el passat cap de setmana es van convertir en les campiones provincials després d’obtindre la primera posició amb els seus exercicis, i les prebenjaminas, que van ser quartes, participaran en la fase autonòmica del Campionat Base de Conjunts que es disputarà en el mateix recinte durant la jornada. Des de la junta directiva de l’associació es mostren molt satisfets amb estos resultats.