9 d’octubre a Sueca

Connect on Linked in

L’Ajuntament presenta el programa d’activitats organitzades al voltant de la festa del poble valencià

La capital de la Ribera Baixa ja està a punt per celebrar el 9 d’octubre amb una completa programació plena d’esdeveniments per a celebrar la festivitat dels valencians. Com tots els anys, la figura de l’insigne escriptor i assagista suecà, Joan Fuster, centrarà bona part de la celebració i els homenatges amb què Sueca commemora este dia tan assenyalat per als valencians. Els actes començaran el pròxim divendres, 5 d’octubre, a les 19:00 hores, amb la inauguració de l’exposició del XX Concurs de Dibuix “Jaume I i el 9 d’octubre” a l’Espai Moret de la sala d’Exposicions Els Porxets de Sueca, que estarà fins al 14 del mateix mes.

Ja el dimarts 9 d’octubre, els actes protocol·laris commemoratius del Dia Nacional dels Valencians començaran a partir de les 11 del matí amb una cercavila des de l’Ajuntament fins l’Espai Joan Fuster, on tindrà lloc la lectura del Correllengua, enguany a càrrec del professor i actor suecà Emili Chaqués. En els actes previstos a l’Espai Joan Fuster, també participaran la Muixeranga de Sueca, el Grup de tabals i dolçaines Tabalaina, el Grup de Danses l’Almogàver i l’Associació Cultural La Xala.

Seguidament, s’homenatjarà la figura de Fuster per part del consistori i les entitats cíviques, a la plaça de l’Ajuntament junt al monument en la seua memòria. Els col·lectius participaran en una ofrena floral i en este punt també es proclamarà la lloança al destacat escriptor i intel·lectual, enguany a càrrec del suecà, diputat al Congrés i exalcalde de la ciutat, Joan Baldoví. A partir de les 12 del migdia, es lliuraran els premis del XX Concurs de Dibuix per a escolars al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Com és habitual, els actes institucionals pel 9 d’octubre es tancaran a Sueca, amb la baixada del Penó de la Conquesta des de la balconada de l’Ajuntament. Tot seguit, es culminarà l’acte amb l’actuació del Grup de Danses l’Almogàver i l’Associació Cultural La Xala. Enguany, extraordinàriament, a les dos del migdia, es posarà punt final a la festa amb el Córrer la traca, que es va haver d’ajornar a causa de la pluja a les festes, i que començarà des de la plaça de l’Ajuntament i acabarà a la placeta del Convent amb la tradicional mascletà.

Programació cultural al voltant del 9 d’octubre

A més dels actes institucionals del dia gran dels valencians, l’Ajuntament en col·laboració amb altres col·lectius ha programat un complet calendari cultural al voltant d’esta data assenyalada. L’Ajuntament i les dues bandes locals han considerat reprogramar també en esta data, amb motiu de la festa, els dos concerts ajornats en les darreres festes per les circumstàncies meteorològiques.

El divendres 5, a les 19:30 hores, s’inagurarà l’exposició Un llarg camí (30 anys de presència valencianista a l’Ajuntament de Sueca) que organitza el Bloc Nacionalista Valencia de Sueca. La mostra estarà oberta fins el diumenge 14 d’octubre.

El mateix divendres, a les 22:30 hores, tindrà lloc el concert a càrrec de la Unió Musical de Sueca, que estrenarà l’obra Mirades introspectives del meu poble del compositor suecà César Murillo Arce, amb imatges de Núria Muñoz Escrivà. L’espectacle serà a la placeta Fonda.

El dissabte dia 6, a les 19:00 hores, hi haurà un concert itinerant d’intercanvis musicals a càrrec de Tabalaina i l’Escola de Danses de la Ribera, que eixirà de la Plaça Sant Pere. Paral·lelament, a la mateixa hora, tindrà lloc el concert Retrobem la Nostra Música de l’Orfeó Suecà a l’Espai Joan Fuster. Per altra banda, el mateix dissabte, a partir de les 21:00 hores, hi haurà un concert a càrrec de Las Vegas Jazz Band a la plaça de l’Ajuntament.

El concert de la Societat Ateneu Musical de Sueca Rebobinando. El mejor pop de los 80, es reprogramarà finalment, el dia 9, a les 20:30 hores també a la placeta Fonda.