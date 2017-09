Àngels Monserrat i Ángel Terrades, guanyadors del II concurs de cartells del 9 d’Octubre d’Almussafes

Els premis, 100 euros per al de la categoria adulta i 50 euros per al de la categoria infantil, es lliuraran el 6 d’octubre durant el “Sopar Estellés”

El dibuix guanyador de la categoria adulta il•lustrarà el programa d’activitats organitzades per a commemorar la festa de la Comunitat Valenciana

Almussafes, a 27 de setembre de 2017. Àngels Monserrat i Ángel Terrades arreplegaran el pròxim divendres 6 d’octubre durant el “Sopar Estellés” els guardons que els acrediten com a guanyadors del II Concurs de Cartells del 9 d’Octubre. El jurat, integrat per treballadors municipals i membres de AECAL i de ‘Paleta i Pinzell’, considera que el treball presentat per Àngels Monserrat ha sigut el millor de tots els que han concorregut a la convocatòria en la categoria adulta i que el dibuix d’Ángel Terrades és el mereixedor del primer premi en la categoria infantil. La primera rebrà com a guardó 100 euros i l’honor d’il•lustrar els cartells de la commemoració de la festa de la Comunitat Valenciana d’enguany i el segon rebrà 50 euros com recompensa.

El II Concurs de Cartells del 9 d’Octubre impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes, que tenia com a objectiu reflectir els valors associats a la festa dels valencians a través de creacions artístiques, ja té els seus guanyadors. Àngels Monserrat Grau, de 17 anys, ha obtingut el primer premi de la categoria adulta en aquest certamen, mentre que Ángel Terrades Mínguez, de 5 anys, ha sigut el que s’ha imposat a la resta de creacions en la categoria infantil.

“Vull donar l’enhorabona als dos per l’èxit i la qualitat dels seus cartells, però sobretot pel seu esforç i dedicació a aquesta activitat que va nàixer per a incrementar la participació ciutadana en una commemoració que volem que siga de tots els almussafenys i almussafenyes”, destaca la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

La primera tindrà com a premi un xec valorat en 100 euros, així com l’honor de ser la responsable d’il•lustrar el cartell que utilitzarà el consistori municipal per a anunciar el programa d’actes organitzat al costat del teixit associatiu de la localitat per a commemorar la festa del 9 d’Octubre. Per la seua banda, el jove Ángel Terrades rebrà com recompensa un xec valorat en 50 euros. Tots dos guardons es lliuraran el pròxim divendres 6 d’octubre durant la celebració de el “Sopar Estellés”, que reunirà als amants de la poesia en una trobada que es desenvoluparà en l’esplanada del Centre Cultural i que inclourà una jam amb lectures de textos literaris.

En representació de l’Ajuntament han format part del jurat d’aquests premis, que van sorgir l’any passat amb la intenció d’involucrar a la ciutadania en l’organització d’aquesta festa, els tècnics de Comunicació i Cultura, María José Girona i José María Bullón, respectivament. AECAL va estar representada per Mari Carmen Galve, Carmen Prats i Loles Contell, i l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ va designar a Francisco Peralta per a aquesta qüestió. En la seua reunió, celebrada ahir dimarts 26 de setembre, van analitzar reflexionar sobre la qualitat de les 10 obres presentades i sobre la base de la normativa de la convocatòria van decidir decantar-se finalment per les aportacions d’aquests dos participants.