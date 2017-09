L’any passat es van anunciar solucions que no arriben. Immersos en la campanya de la sega,

l’Administració autonòmica torna a incórrer en un nou retard a comunicar les accions permeses

LA UNIÓ de Llauradors instarà als productors a cremar la palla encara que Conselleria no deixe fer-ho en tot la superfície arrosera

Està disposada a convocar mobilitzacions de protesta davant la falta de compromís de la Generalitat perquè no fer-ho crearia un greu problema mediambiental

27 de septembre de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors creu que si la Conselleria d’Agricultura no autoritza, ja amb la sega a punt de finalitzar, la crema de la palla en la totalitat de la superfície arrossera crearà un greu problema mediambiental en el parc natural de l’Albufera i un greu perjudici econòmic als arrossers. Per això instarà als productors a cremar-la, encara que Conselleria no ho autoritze en tota la superfície de cultiu.

En aquest sentit, LA UNIÓ està disposada a emprendre accions de protesta i a aconsellar als productors la crema de la palla en les seues explotacions si no s’adopten mesures consensuades amb l’Administració per a realitzar aquesta pràctica de forma ordenada amb la finalitat d’evitar possibles molèsties.

A la fi de setembre, i amb la sega ja molt avançada, la Generalitat no ha sigut capaç de donar solució a un problema que ve de fa temps. En aquest sentit, recorda que l’any passat es va anunciar la creació d’una Comissió específica tècnica per a tractar aquesta situació, de la qual es desconeixen els seus resultats. Passat un any, no es coneixen les seues conclusions ni s’ha consensuat res amb els actors de la principal activitat econòmica del Parc, els arrossers. Això, unit al fet que la Junta Rectora del Parc convoca reunions per a tractar la crema de la palla en plena campanya de sega, és una autèntica mofa al sector arrosser que no té justificació alguna.

La immensa majoria de la palla segada aquesta campanya es troba “a cordó” en els camps i no cremar-la ocasionaria uns perjudicis encara majors que els coneguts per l’augment de l’anòxia, el fong de la Pyricularia Oryzae i les males herbes que han empitjorat de manera terrible en els últims anys. Cal recordar els greus antecedents de putrefacció i males olors que en anys anteriors es van produir amb les aigües negres.

LA UNIÓ indica que per a la campanya d’enguany ja no hi ha temps material d’organitzar cap altra solució a aquest greu problema i emplaça a la Conselleria a “que considere les greus conseqüències de no permetre cremar ordenadamente la palla en tot el parc”.

“Els arrossers no tenim cap altra alternativa viable a la crema a hores d’ara i és una irresponsabilitat no autoritzar-la, no fer els deures quan toca i malgrat les promeses transmeses en el seu moment ens sembla molt perillós”, assenyala Enric Bellido, responsable del sector de l’arròs de LA UNIÓ. En aquesta línia, aposta per “realitzar una crema de la palla de forma racional, espaiada en el temps i únicament aquells dies en què realment no provoque molèsties, i tot tutelat per la pròpia Conselleria”.

Segons Bellido els arrossers hem arribat a un nivell de fàstic que “preferim cremar la palla de l’arròs dins de la nostra propietat que cobrar unes ajudes agroambientals que Conselleria d’Agricultura no paga a més des de fa dos anys”.