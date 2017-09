Cullera concedix els Distintius 9 d’Octubre al jutge Bosch i a les mestresses de casa

El consistori destaca la defensa dels drets socials per part del magistrat i l’aportació al col•lectiu de dones de les Tyrius

CULLERA. 27-09-17. Els guardonats amb els Distintius 9 d’Octubre 2017 a Cullera ja han sigut desvetlats. Enguany el consistori ha atorgat este reconeixement en la seua modalitat individual al conegut magistrat Joaquim Bosch; en la col•lectiva ha anat a parar a l’associació local de Mestresses de casa Tyrius.

La proposta de l’alcalde, Jordi Mayor, va ser aprovada este dimarts per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació municipal en el ple extraordinari celebrat a este efecte. Durant la sessió, la primera tinenta d’alcalde, Sílvia Roca, fou l’encarregada d’explicar l’elecció.

En el cas de Bosch, destacà el seu paper en la magistratura a més de la seua trajectòria de servici a Cullera durant els seus anys en política. Ximo Bosch (Cullera, 1965), com se li coneix popularment en la localitat, és llicenciat en dret per la Universitat de València. Degà dels jutges a Montcada, va ingressar per oposició en la judicatura en 2002 i després d’una etapa inicial en els jutjats de Barcelona va ser destinat a Dénia, Vinaròs i Massamagrell.

Bosch va ser designat el maig de 2012 portaveu nacional de Jutges per a la Democràcia, mandat que va ocupar fins a 2016. Actualment és el portaveu territorial d’esta organització a la Comunitat Valenciana.

El magistrat és habitual dels mitjans de comunicació i participa com a expert i representant associatiu judicial en programes com Al Rojo Vivo, El Intermedio o Más vale tarde de la Sexta o Espejo Público (Antena 3).

Roca va posar l’accent en el seu tarannà com a líder «crític i transgressor» i la seua especial defensa dels drets socials, de les dones víctimes de la violència masclista, de la igualtat, la corrupció o els desnonats, entre altres, per a ser digne del distintiu.

Reconeixement coral

D’altra banda, la primera tinenta d’alcalde, va glossar els mèrits de l’Associació de Mestresses Tyrius per a ser mereixedora del Distintiu 9 d’Octubre en la seua modalitat col•lectiva. «Este és un reconeixement coral» a tota l’entitat, va ressaltar.

L’entitat de Cullera es va crear en 1973 en un moment en el qual el país començava a plantejar-se nous horitzons de futur en els quals l’associacionisme anava a cobrar un nou protagonisme.

Fundada per Mercedes Marí Domínguez, va aconseguir reunir a un grup d’amigues a les quals va contagiar de la seua il•lusió pel projecte d’esta incipient associació deslligada de qualsevol ideologia, independent i sense ànim de lucre.

Després d’anys en els quals no tenien ni un lloc on reunir-se, finalment van aconseguir obrir el seu actual local en el carrer Del Riu en 1979. Des de llavors van començar a organitzar-se tot tipus d’activitats com a excursions, conferències i col•laboracions amb altres entitats locals com la de lluita contra el càncer.

En els 80 l’associació es consolida, s’incrementen les seues activitats sempre enfocades a millorar la formació de les dones i contribuint al fet que este col•lectiu cada vegada tinga un major protagonisme social. En estos moments la seua presidenta és Adela Albero.

Acte de lliurament

La cerimònia oficial de lliurament dels Distintius 9 d’Octubre tindrà lloc el divendres 6 d’octubre a partir de les 20 hores en l’Auditori Municipal del Mercat, un acte obert a la ciutadania en el qual la localitat aprofita per a celebrar el Dia del Poble Valencià.

Els Distintius 9 d’Octubre són uns dels més alts reconeixements que lliura la ciutat amb motiu de la festivitat de totes i tots els valencians a persones o entitats locals que han destacat en les seues trajectòries personals o professionals.