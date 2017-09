L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa el tractament d’endoteràpia, en les palmeres de la ciutat, a partir del 25 de setembre per combatre el morrut roig

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística es posen en marxa les mesures necessàries per a combatre el morrut roig en les palmeres canàries i palmeres datileres que hi ha disposades per la ciutat; per a tal intervenció s’utilitzarà la tècnica nova de l’endoteràpia, que destaca respecte als tractaments de polvorització tradicionals per l’absència de nebulització de producte en el medi ambient, el sòl i l’aigua, per la qual cosa és innòcua per a la salut de les persones i animals, podent-se utilitzar a qualsevol hora del dia.

Esta tècnica es basa a injectar la substància en l’arbre en qüestió i a través del flux de la saba que hi ha en l’interior dels teixits vasculars (xilema) es distribuïx. Este flux ve determinat per: la transpiració i la capacitat d’intercanvi osmòtic en les arrels, per tant, quan les dos variables es troben en funcionament el tractament és favorable i funciona a ple rendiment. El tractament químic fitosanitari a aplicar és Imidacloprid 20% i està autoritzat el seu ús en parcs i jardins.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, declara que “esta nova tècnica que aplicarem a les palmeres per combatre el morrut roig ens permet treballar amb més fiabilitat i comoditat, tant per a les palmeres com per al personal encarregat de realitzar els treballs. Des d’este Ajuntament tenim clar que continuarem buscant la manera més fiable, adequada i amb menor impacte mediambiental per a tractar els arbres, plantes i flors, disposades per tota la ciutat”.