Xavier Rius participa de les propostes culturals de Paiporta i Picanya

· El diputat de Cultura assisteix aquest dijous a l’acte de presentació del festival de narrativa oral Paiporta. Món de Contes i a la VIII Festa Estellés de Picanya, ambdues a l’Horta Sud

27/setembre/2017. El diputat de Cultura, Xavier Rius, participa aquest dijous en diverses iniciatives culturals de localitats de l’Horta Sud, en una visita que servirà per mostrar el recolzament de la Diputació de València a projectes que persegueixen la promoció i conservació de les manifestacions culturals de caire popular. En concret, Rius assistirà a la segona edició del festival de narrativa oral ‘Paiporta. Món de Contes’; així com també de la huitena Festa Estellés, que celebra el municipi de Picanya.

En primer lloc, el responsable de l’Àrea de Cultura participarà en l’acte de presentació de la segona edició del festival de narrativa oral Paiporta. Món de Contes. Una iniciativa impulsada des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta amb l’esperit d’erigir-se en un referent cultural, obert i transversal, variat en històries i procedències, alhora que punt de trobada amb altres cultures, sense oblidar la infinitat de veus i paraules dels diferents racons de la nostra península.

Per a aquesta edició, es comptarà com a país convidat amb Cuba, amb la seua tradició oral, tan rica i variada com la pell de la seua gent. El Ball de Sant Vito, Ana i Virtudes Valdés, Joxemari Carrere, Aldo Méndez, Domingo Chinchilla o Carles Cano seran només algunes de les veus que, fins el proper 7 d’octubre, ompliran Paiporta de contes, llegendes i anècdotes.

D’altra banda, ja a les 21:00 hores, Xavier Rius participarà en la VIII Festa Estellés de Picanya, amb la celebració d’un sopar d’enfaixat i una vetlada poètica al pati de l’Alqueria de Moret de la localitat. Durant la vetlada es recitaran diversos poemes, especialment versos de Vicent Andrés Estellés, però també d’altres autors en llengua valenciana.

Aquesta iniciativa té lloc per commemorar el natalici del poeta Vicent Andrés Estellés. Es tracta d’un acte popular, obert a la participació, que posa de relleu la paraula poètica en llengua valenciana. Enguany, a més, des de l’organització s’ha convidat al poeta Lluís Alpera.