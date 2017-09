Almussafes rehabilita un aparcament per a camions de quasi tres mil metres quadrats en el polígon industrial

Situat en l’avinguda de la Foia, just al costat del gran aparcament per a cotxes, el renovat espai té capacitat per a 29 vehicles de gran tonatge

En les últimes setmanes s’ha aplanat el terreny, s’ha col•locat graveta i s’han delimitat les places amb línies en el sòl

Almussafes, a 28 de setembre de 2017. A partir de hui, dijous 28 de setembre, les empreses i professionals que utilitzen vehicles de grans dimensions ja poden fer ús de l’aparcament de camions que l’Ajuntament d’Almussafes ha rehabilitat en el Polígon Industrial Joan Carles I. Situat en l’avinguda de la Foia, concretament entre l’aparcament per a camions tancat per a veïns del municipi i la zona d’estacionament per a utilitaris, compta amb 2.933 metres quadrats de superfície i té una capacitat per a albergar a un total de 29 vehicles. Ahir, dimecres 27, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el responsable de la Policia Local, Ernesto Serrano, van visitar l’espai sobre el qual han actuat els treballadors del consistori per a supervisar que tot estava a punt per a la seua obertura.

Les intervencions impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes per a la millora i manteniment de les àrees industrials situades en el seu terme municipal no es detenen. Després de la inauguració el passat mes de juliol de l’aparcament tancat per a camions els propietaris dels quals són de la localitat, les contínues reunions mantingudes amb altres administracions per a la modernització de les infraestructures i l’inici dels tràmits per a l’actualització del PGOU que proposa una ampliació del polígon, aquesta mateixa setmana el consistori ha obert al públic una altra zona d’estacionament obert per a vehicles de grans dimensions.

“A poc a poc i en la mesura de les nostres possibilitats anem avançant en el nostre propòsit d’aconseguir uns polígons industrials avançats, moderns i que estiguen a l’altura de les expectatives del teixit empresarial valencià”, va destacar ahir l’alcalde d’Almussafes, Toni González, en la visita que va realitzar a l’aparcament al costat de l’inspector de la Policia Local, Ernesto Serrano. Tots dos van recórrer la superfície sobre la qual s’ha actuat per a supervisar que l’espai ja estava a punt per a la seua obertura al públic, que s’ha produït aquest mateix matí.

Es tracta d’un espai ja existent, situat entre el citat aparcament per a grans vehicles i un altre destinat a cotxes i motocicletes, que en les últimes setmanes ha sigut objecte d’una profunda rehabilitació per a adequar-lo a les necessitats dels usuaris. Així, els operaris municipals han aplanat el terreny de l’àrea, que en el passat havia patit inundacions a causa de la pluja, han dipositat graveta de manera uniforme per tota la superfície i han delimitat en el sòl amb línies les places existents, un total de 29. D’aquesta forma, el consistori pretén donar una major seguretat als usuaris a l’hora d’estacionar els vehicles, a més de millorar les condicions del recinte.

L’actuació, finançada pel propi Ajuntament, i realitzada a petició de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI), s’ha dut a terme després del condicionament dels altres dos aparcaments adjacents i seguint l’ordre de prioritats establit de manera consensuada entre l’equip de govern municipal i els empresaris, representats per l’entitat que els aglutina. A partir de hui, dijous 28 de setembre, les empreses i professionals ja poden fer ús del recinte, al que pot accedir-se les 24 hores del dia de manera lliure i gratuïta.