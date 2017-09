Alzira enceta un cap de setmana d’art i cultura al carrer

Alzira, 28 de setembre de 2017.– L’art omplirà de nou els carrers d’Alzira amb la segona edició d’Art al Carrer que enguany incorpora com a novetat la primera Jornada d’Il•lustració. El divendres 29 i el dissabte 30 de setembre la ciutat acull una completa programació d’actuacions, espectacles i manifestacions artístiques. Dos dies replets de dansa, música, teatre, circ, tallers i pintura als carrers de la nostra ciutat.

Hui s’ha presentat a l’Ajuntament d’Alzira la programació per a estes jornades, que suposen més de 40 activitats al llarg del dissabte i del diumenge. A l’acte ha assistit Diego Gómez, alcalde d’Alzira, Aida Ginestar, regidora de Cultura, i les il•lustradores alzirenyes Mai Hidalgo i Empar Piera.

Art al Carrer és un projecte cultural i participatiu que pretén universalitzar la cultura al poble, i aconseguir que es conega la diversitat cultural que existix al nostre país amb espectacles tan distints, professionals i amateurs com circ, mim, concerts, contacontes, il•lustracions i dansa, entre altres. La totalitat dels 26 espectacles està ubicada en diferents punts del centre d’Alzira. La idea és que la cultura i l’art ocupen els carrers perquè qualsevol puga gaudir-ne: “Art al Carrer naix per a visibilitzar les activitats culturals que connecten amb la ciutadania, es tracta d’una iniciativa molt potent amb interés de consolidar-se”, assegura la regidora Aida Ginestar.

Enguany, a més, s’han volgut reforçar i fomentar les arts plàstiques, respecte a l’edició de l’any passat. Per això, este cap de setmana podrem gaudir com a novetat de la Jornada d’Il•lustració a Alzira 01. Un total de 25 artistes de la talla de Paco Roca o Mac Diego, i també amb la participació d’artistes locals com Mai Hidalgo, Empargrafia o Jaime Espinar. Al llarg del divendres i del dissabte podrem gaudir de “Seu, pensa, il•lustra”, on els autors pintaran de forma col•laborativa unes cadires que després es mostraran a la Casa de la Cultura com a exposició o també per a ser utilitzades. En paral•lel a esta activitat, els il•lustradors també estaran dibuixant en directe sobre les propostes que puga fer el públic. Les obres es posaran a la venda i tot el que es recapte anirà destinat a una organització benèfica. També hi haurà tallers gratuïts per a xiquets, i fins i tot una batalla d’il•lustradors.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha destacat la importància, no sols de visibilitzar l’art al carrer, sinó també de donar relleu al paper de les dones en l’art i la cultura de la nostra ciutat.