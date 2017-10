Alberic viu una intensa setmana cultural amb l’homenatge a la Policia Local

Alberic, 3 d’octubre de 2017.Alberic afronta una setmana repleta d’actes culturals i festius. Així, divendres 6 d’octubre tindrà lloc un taller de dolços de Sant Dionís en l’escoleta de xiquets i xiquetes a les 17 hores. Destinat a un públic major de setze anys, hi ha places limitades que s’aniran completant per ordre d’inscripció. Una hora després començaran els actes del Dia de la Policia, amb una jornada de portes obertes de Policia Local i Emergències. Així, hi haurà una exposició de vehicles policials i protecció civil, una exhibició de la unitat canina i una globusflèxia i pinta-cares per als xiquets.

A les 19:45 hores està programada una recepció de la Banda de Tambors i Cornetes Nostra Senyora del Rosari. Hi haurà una interpretació d’un peça musical i desfilada. A les 20 hores serà l’acte oficial amb la recepció de les autoritats i el pas de revista de la formació. A continuació es celebrarà l’acte institucional a la Sala de Plens de la Casa Consistorial amb el lliurament dels diplomes als agents destacats. Per la seua part, per al dissabte 7 d’octubre s’ha reservat la Gala Báilame al Teatre Liceu a las 19 hores i el diumenge serà el torn de la Gala Cántame al mateix lloc però a les 17:30 hores.