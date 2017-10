Almussafes reprèn l’obertura dels patis dels centres educatius en horari extraescolar

L’Ajuntament de la localitat continua endavant amb aquesta iniciativa per a oferir major espai d’oci per als joves del municipi

Almussafes, a 4 d’octubre de 2017. De dilluns a divendres entre les 16.45 i les 19 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores, els patis dels col•legis Almassaf i Pontet estan oberts al públic perquè els almussafenys, especialment el públic infantil, puga gaudir de les instal•lacions durant els seus moments d’oci. Un servei de consergeria s’encarrega de la supervisió i la neteja d’aquests espais.

Amb el començament del nou curs escolar, l’Ajuntament d’Almussafes reprèn una de les iniciatives dirigides al col•lectiu infantil que major èxit està tenint, l’obertura dels recintes escolars després de la finalització de l’horari de classe. Des de dilluns passat 2 d’octubre, els patis dels CEIP Almassaf i Pontet estan oberts al públic entre setmana de 16.45 a 19 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores perquè els menors de la localitat disposen d’un major espai dedicat a l’oci.

“Les àrees d’esbarjo de les escoles compten amb pistes esportives per a poder jugar al futbol o al bàsquet, entre altres disciplines, per la qual cosa a més d’oferir més espai per al gaudi dels més xicotets estem fomentant l’exercici físic, una de les grans apostes de l’acció del govern municipal en matèria educativa”, destaca el regidor d’Educació, Pau Bosch.

Com en el curs anterior, s’ha establit un servei de consergeria en cada centre escolar, els responsables del qual s’encarreguen de portar la supervisió i la neteja d’aquests espais. A més, els usuaris poden utilitzar els banys de la infraestructura, “la qual cosa facilita l’experiència dels més xicotets, que no han de traslladar-se a casa per a realitzar les seues necessitats”, explica.