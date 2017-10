Sueca tornarà a ser seu del Programa de Tecnificació de Bàsquet

El consistori suecà continuarà donant el seu recolzament al bàsquet de formació convertint-se un any més en una de les seus del Programa de Tecnificació

Sueca, 04/10/2017.La FBCV i l’Ajuntament de Sueca han renovat el seu conveni de col·laboració a través del qual el Pavelló Municipal de “Les oliveretes” de Sueca albergarà els entrenaments del Programa de Tecnificació en categoria benjamí.

Raquel Tamarit, alcaldessa de Sueca i Salvador Fabregat, president de la FBCV, han signat l’acord davant la presència del regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, Vicent Baldoví; el directiu del Club Bàsquet Sueca, Francesc Ortells i el director esportiu de l’entitat, Raúl Matoses. L’objecte del conveni és mantenir el marc de col·laboració esportiva, tècnica, pedagògica i de formació entre l’Ajuntament de Sueca i la Federació iniciat fa ja tres temporades, amb esta.

L’Aposta ferma del Club Bàsquet Sueca per les categories de base ha consolidat un projecte formatiu que passa també per la participació activa en el Programa de Tecnificació, del qual es beneficien els talents més joves de la comarca i també els entrenadors que volen continuar el seu creixement al costat d’altres més experimentats del nostre bàsquet.

Baldoví ha manifestat que la renovació d’este conveni, per tercer any consecutiu, és una bona mostra del suport del consistori a la gran tasca que es realitza tant des del club local, com des de la FBCV.

Per la seua banda, Fabregat ha afegit: “Amb Sueca tot són facilitats i el funcionament és molt bo. Es tracta de 10 -12 sessions a l’any en les quals s’organitzen entrenaments de tecnificació en què procurem que els nostres joves jugadors puguen divertir-se i aprendre, alhora”. En la mateixa línia, el director esportiu del CB Sueca ha reconegut que este programa és molt important també per al club perquè és una plataforma per continuar millorant i aprenent noves metodologies de treball.

Fins a finals del pròxim any no arribarà la primera cita de Tecnificació per als benjamins, però tant el consistori suecà com la Federació han volgut rubricar ja una col·laboració que es considera molt important per a l’impuls del bàsquet en la localitat.