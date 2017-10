La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament de Carlet han inaugurat la seu que l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’entitat comarcal ha obert en aquesta població de la Ribera.

Aquesta nova seu de l’OCH se suma a la seu que disposa a Alzira, tenint així presència en les dos poblacions de la Ribera Alta que són cap de partit judicial.

Aquest servei estarà ubicat a l’Edifici Lluís Vives i tindrà una atenció diària, de dilluns a divendres. “Per a nosaltres era molt important tindre aquest servei a Carlet” ha comentat l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega. “Ara, qualsevol veí del poble podrà vindre i sol•licitar assessorament jurídic, informació sobre plans i subvencions, mediació, o qualsevol dels altres serveis que s’ofereixen des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge”.

Per la seua part el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, també mostrava la seua satisfacció amb aquesta nova seu del servei. “Des de la Mancomunitat de la Ribera Alta volem arribar a tots els nostres municipis per a facilitar el seu accés als nostres veïns. Per això consideràvem de gran importància tindre una seu d l’OCH en cadascuna de les poblacions que són caps dels partits judicials”.

Des de la seu d’Alzira, l’Oficina Comarcal d’Habitatge ha realitzat més de 3.000 atencions ciutadanes presencials en els quinze mesos de prestació de servei, de les quals el 65% de les consultes han sigut respecte subvencions i/o ajudes de lloguer, rehabilitació d’edificis, informes d’avaluació i pla Renhata.

Sols al 2016, més de 150 famílies ateses per l’OCH foren adjudicatàries d’ajudes de lloguer en diverses convocatòries.

L’actuació de l’OCH respecte a fer arribar al major nombre de persones la subvenció prevista per l’Ordre 9/2016, de 3 d’agost, de la Conselleria d’Habitatge per a la concessió d’ajudes per atendre el pagament del lloguer en situacions d’emergència social, va resultar tot un èxit a les localitats adherides a l’OCH ja que amb la coordinació i col•laboració dels diferents tècnics dels serveis socials vam fer possible que més de 60 famílies resultaren adjudicatàries d’aquestes. Alzira i l’Alcúdia, els municipis que aleshores estaven adherits al servei mancomunat, van ser les dos úniques localitats de la comarca que reberen la subvenció, la qual cosa reflexa l’important paper de l’OCH.

En 2017 més de 250 famílies han sigut ateses per l’OCH en una sola convocatòria d’ajudes de lloguer, i més de 350 famílies ha estat derivades al programa d’assistència social, assessorament jurídic i intermediació bancària de l’OCH.

ATENCIÓ CIUTADANA AJUDES I SUBVENSIONS ALTRES CONSULTES Consultes individuals 3.299 2.138 1.161 ATENCIÓ ÀREA SOCIAL ASSESSORAMENT JURÍDIC/SOCIAL MEDIACIÓ INTERMEDIACIÓ Famílies ateses 374 294 80