Josep Bort: “La mobilitat elèctrica és clau en el canvi de model energètic i la descarbonització de l’economia”

El diputat de Medi Ambient ha intervingut en la Jornada sobre Mobilitat Elèctrica a l’Àmbit Municipal celebrada a Paterna amb el propòsit d’analitzar les principals línies d’actuació per al potenciament i implantació de la mobilitat elèctrica

05/octubre/2017. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha participat en la Jornada de Mobilitat Elèctrica a l’Àmbit Municipal, celebrada a l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), al Parc Tecnològic de Paterna. Una iniciativa orientada al personal tècnic dels ajuntaments de les comarques valencianes amb el propòsit d’analitzar i sotmetre a debat les principals línies d’actuació, en l’àmbit del municipalisme, per al potenciament i implantació de la mobilitat elèctrica.

El responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha intervingut durant l’acte d’inauguració, juntament amb el vicepresident de l’ITE, Alfredo Quijano. Josep Bort ha aprofitat la seua al·locució per reafirmar que “l’aposta per la descarbonització de l’economia i la descentralització de l’energia són el camí que ha de guiar el canvi de model energètic”, ha subratllat. “Dues tendències imparables que ho canviaran tot i que troben el seu nexe comú en la mobilitat elèctrica”. És per això, el diputat ha incidit en “la necessitat d’estimular la demanda de vehicles elèctrics i desenvolupar una infraestructura de recàrrega potent que faça possible la transició cap a un nou model energètic”.

En aquest sentit, Josep Bort ha explicat que la Diputació treballarà per implementar la mobilitat elèctrica als municipis de la demarcació de València. I ho farà a través del Pacte de les Alcaldies, “el qual donarà suport al Pla del Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega de la Comunitat Valenciana”, ha assegurat.

El diputat ha remarcat que mitjançant el Pacte de les Alcaldies, “hem aconseguit, en dos anys, que més de 220 consistoris de València es comprometen en el desenvolupament del Pla Municipal pel Clima i l’Energia Sostenible”. Un programa que planteja la reducció de les emissions de CO2 en un 40% per a l’any 2030; el foment de les renovables en un 27%; i l’estalvi d’un 27% de consum energètic mitjançant l’aplicació de diferents mesures d’eficiència energètica.

Tots aquests factors, han portat el responsable de l’Àrea de Medi Ambient a refermar “la necessitat d’apostar per un canvi de model energètic i productiu, que camine cap a una economia baixa en carboni, per tal de mitigar el canvi climàtic i adaptar-se al mateix, a través del desenvolupament de polítiques municipals cap a la sostenibilitat”.

Finalment, Josep Bort ha indicat que amb aquesta tipologia de plans, “garantirem que tots els municipis compten amb estudis estratègics per al desenvolupament de polítiques pel clima i l’energia sostenible”, alhora que ha denunciat, “l’elevada quantitat d’emissions que suposa l’actual model de mobilitat i l’alta dependència que té de fonts d’energia fòssil”, ha conclòs.

Tècnics especialistes

La celebració d’aquesta jornada ha comptat amb la participació d’experts i diferents tècnics i especialistes en el camp de la mobilitat elèctrica, el que ha permès abordar qüestions específiques d’aquest àmbit, com ara conèixer les infraestructures i vehicles elèctrics; analitzar casos d’èxit que ja fan servir la mobilitat elèctrica; identificar les figures legals que envolten a aquest sector; endinsar-se en el pla d’impuls del vehicle elèctric i desenvolupament de la infraestructura de recàrrega a la Comunitat Valenciana; o, fins i tot, visitar una exposició de vehicles elèctrics, entre altres iniciatives.