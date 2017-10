Sueca acollirà una jornada d’emprenedoria del Secot València

Voluntaris del Secot València, amb una àmplia experiència en el desenvolupament d’empreses, celebraran una jornada sobre emprenedoria a Sueca

L’objectiu principal de la trobada és dinamitzar i enfortir el teixit empresarial valencià per la via de l’emprenedoria

Sueca, 11/10/2017.Sueca acollirà el pròxim dimarts, 17 d’octubre, una jornada – seminari d’emprenedoria de la mà de la Diputació de València i amb la col·laboració de Secot València. La localitat ha estat escollida per a la realització d’esta cita que només es celebrarà en altres quatre municipis valencians. L’objectiu principal de la trobada és dinamitzar i enfortir el teixit empresarial valencià per la via de l’emprenedoria.

La jornada, que tindrà dos hores de durada (11:30 – 13:30 h.) i es celebrarà al saló d’actes de la Casa de la Cultura de Sueca, es dividirà en dos apartats. D’una banda, es pretén donar a conéixer a l’assistència qui és SECOT i d’altra, es realitzarà una exposició succinta de matèries que l’emprenedor ha de tenir present a l’hora de prendre decisions, junt amb visions parcials d’elles.

Els temes que es presentaran giraran al voltant de plans d’empresa, projectes de negoci, plans de màrqueting i vendes, estudis de mercat, plans d’operacions i recursos humans, presència en la web i xarxes socials, estructura jurídica, aspectes fiscals, pla econòmic financer i l’economia del bé comú i el balanç social.

Els ponents de Secot València, són séniors que amb els seus coneixements i experiències emprenedores o directives, han dissenyat sessions, a la carta, molt pràctiques i participatives, en les quals els assistents poden adquirir unes nocions breus sobre tot allò necessari per engegar un projecte empresarial.

Secot és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública integrada per séniors (professionals jubilats i prejubilats actius) que ofereix assessorament i orientació a l’emprenedor, a partir dels coneixements i experiències adquirits en la seua trajectòria professional, i està present en tot l’Estat espanyol, amb 26 delegacions i 18 oficines. El perfil d’estes persones és divers però totes tenen en comú el fet d’haver liderat el desenvolupament d’empreses de referència del nostre entorn o bé ocupat càrrecs de responsabilitat en empreses estratègiques ubicades al territori.

L’entitat es compromet a ajudar gratuïtament en el procés a tots aquells assistents a la jornada que estiguen interessats en emprendre el seu propi negoci.