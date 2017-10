La Diputació trasllada ‘El Tribunal de las Aguas’ de Ferrándiz des del Palau per a exposar-ho a Alzira

Els tècnics de Patrimoni i el Servei de Restauració de la Corporació provincial, propietària del quadre, supervisen el procés per a exhibir l’obra en la mostra ‘Memòria de la Modernitat’

La peça de Bernardo Ferrándiz Badenes, una de les grans icones de la identitat valenciana, forma part de la selecció d’obres que el president Jorge Rodríguez ha volgut acostar a les comarques

11/10/2017. A menys d’un mes per a la inauguració de l’exposició ‘Memòria de la Modernitat’ en el MUMA d’Alzira, els tècnics de Patrimoni i el Servei de Restauració de la Diputació de València ultimen els detalls per a fer efectiu el trasllat dels tresors artístics de la Corporació des de Requena fins a la capital de la Ribera.

Moltes d’eixes obres de Sorolla, Pinazo, Equipo Crónica, Carmen Calvo o Miquel Navarro, entre uns altres, han eixit ja del Museu Florencio de la Fuente de Requena, on han rebut més de 7.000 visites durant l’estiu, rumb al Museo Municipal de Alzira (MUMA), que a partir del 2 de novembre obrirà les seues portes amb l’exposició itinerant de la Diputació, que “ajudarà a reescriure la història de l’art valencià”, com va apuntar el president, Jorge Rodríguez, en referència a l’opinió dels experts de la Universitat que han participat en la selecció de les obres.

Altres peces, cas del quadre de Ferrándiz Badenes, estan sent arreplegades des del lloc en el qual la Diputació les té cedides, per a ser restaurades abans d’exhibir-se a Alzira. ‘El Tribunal de las Aguas’ va ser traslladat aquest dimarts des de la seua ubicació en el Palau de la Generalitat per un grup d’operaris de l’àrea de Patrimoni provincial, sota la supervisió de la responsable de Restauració, Aida Roda.

Aquesta obra de Bernardo Ferrándiz, que arreplega una escena costumista de la institució de justícia més antiga d’Europa, en la qual les comunitats de regants resolien els seus assumptes, recorrerà les comarques al costat de la resta de peces de ‘Memòria de la Modernitat’ per “acostar i compartir el patrimoni artístic de la Diputació amb les valencianes i valencians”, com indica el president de la institució.

La intenció de Jorge Rodríguez de traure la Diputació a les comarques per acostar-la i donar-la a conéixer als ciutadans ha tingut el seu reflex en un projecte que inclou la mostra ‘Coneix la Diputació’ i una sèrie d’activitats paral·leles de cultura i oci que recorren les comarques valencianes, amb el plat fort d’aquesta exposició amb els tresors artístics de la Diputació de València, “obres que en els pròxims dos anys eixiran de despatxos i magatzems perquè puguen ser gaudides per tots els veïns dels municipis valencians”.

Una de les potes d’aquest projecte que democratitza l’art que forma part del patrimoni de la Diputació és la identitat valenciana. Amb la professora de la Universitat de València Ester Alba com a comissària, aquest eix de ‘Memòria de la Modernitat’ inclou peces com ‘El Palleter’ de Sorolla o ‘El Tribunal de las Aguas’ de Ferrándiz, dos dels grans reclams de “l’exposició més important de la Diputació en la present legislatura”, com coincideixen a assenyalar el president i el diputat responsable de Patrimoni, Pepe Ruiz.