Continuen els tractaments en l’arbrat urbà per evitar plagues

Durant les últimes setmanes el servei de parcs i jardins de l’Ajuntament ha continuat amb l’aplicació de tractaments mitjançant endoteràpia en els arbres dels poble. En aquesta ocasió s’ha actuat, entre altres, sobre els pins amb la intenció de previndre la proliferació de la processionària. D’acord amb les prescripcions tècniques, s’ha optat per actuar en el moment en què resulta més fàcil el control d’aquest insecte, just abans que comencen a formar els capolls en les rames.

La regidora de parcs i jardins, Gemma Pina, va encetar aquest tipus de tractaments i ha explicat que “l’endoteràpia permet ajustar el tipus i quantitat de producte a la plaga concreta sobre la que es vol actuar, injectant-lo directament en el tronc de l’arbre”. Així, continua la regidora “comporta nombrosos avantatges tant en seguretat per les persones com pel que fa al respecte pel medi ambient. La clau està en què no es dispersa el fitosanitari utilitzat per l’aire, cosa que evita que puga ser inhalat pels veïns i veïnes alhora que no afecta a altres insectes com ara les abelles”. Per últim, ha subratllat que “també permet ajustar les dosis d’una manera molt precisa, cosa que suposa estalviar productes i per tant contaminar menys”.

S’ha intervingut en el pi de la plaça del país valencià, el parc de la potable, les rodones del Serrallo i l’avinguda de de Carlet, el parc de la Florida, l’albereda de Salvador Allende, la zona de l’estació i els seus voltants i també en el parc de la Diputació.

Des del servei de parcs i jardins han recordat l’èxit que han suposat aquest tipus de tractaments front a plagues com ara el pulgó que afectava els arbres de zones com el parc de la ciutat jardí del Serrallo, on la melassa que generaven aquest insectes embrutava les voreres i generava nombroses queixes del veïnat. “Els tractaments convencionals, polvoritzats, no eren viables perquè podien provocar intoxicacions a les persones, en canvi, l’endoteràpia ha suposat el control de la plaga i el fi de les molèsties” segons ha explicat la regidora.