AVI celebra el seu vintè aniversari amb un festival de màgia infantil

Un total de 330 alumnes del CEIP Almassaf van gaudir ahir dimecres 18 d’octubre en el Centre Cultural amb els números d’il•lusionisme oferits

A causa de les intenses pluges que es van produir durant la vesprada, finalment els alumnes del CEIP Pontet no van poder assistir a l’espectacle

Almussafes, a 19 d’octubre de 2017.Les pluges registrades durant la vesprada d’ahir van posar obstacles, però no van aconseguir suspendre el festival de màgia que l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme havia organitzat per a celebrar amb els més xicotets del municipi el vintè aniversari de la fundació de l’entitat.

Un total de 330 alumnes del CEIP Almassaf van assistir a l’espectacle dirigit per Luís La Font, en el qual van actuar els mags del Magic Circus de Benidorm, així com David Climent, Mag Malastruc, Lau, Darío o G. Alexander, finalista del concurs de talents de TVE Pura Màgia.

Per motius de seguretat davant les pluges que s’estaven produint just abans de l’inici de l’acte, els alumnes del CEIP Pontet finalment no van poder traslladar-se des del centre educatiu per a assistir com a espectadors a aquesta iniciativa que excepte aquesta absència es va desenvolupar sense problemes més enllà d’un lleu retard en l’inici de la mateixa.