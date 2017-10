La Diputació fomenta l’exercici físic dels majors amb una passejada pel riu entre el General i Plaça Manises

La primera Trobada de Gent Major ha reunit a 150 usuaris del projecte ACTIVA, una iniciativa desenvolupada des de l’Hospital General amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels majors

20/10/2017.La diputada de Salut i Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha rebut aquest divendres en la plaça Manises a 150 persones majors que han fet una passejada de 4 quilòmetres pel llit del riu Túria, des de l’Hospital General de València fins a la seu de la Diputació, amb l’objectiu de fomentar l’exercici físic en el marc de la I Trobada de Gent Major.

La iniciativa del departament de salut València-Hospital General cerca fomentar l’exercici físic i un estil de vida saludable entre la població de més edat. Els participants han sigut usuaris del Projecte ACTIVA, que ha format a 32 pacients tutors mitjançant la realització d’un curs impartit per professionals d’activitat física i esport per així crear sessions de gimnàstica i altres activitats físiques.

La diputada Mercedes Berenguer ha destacat la labor que està fent aquest departament de salut per l’envelliment actiu, perquè els pacients majors “realitzen exercici físic de forma sistemàtica i correcta, és a dir, adaptat a l’edat i a les seues malalties”, afegint que “ens heu donat una lliçó, mostrant que quan algú vol pugues”.

L’exercici i les activitats en grup ajuden al fet que els majors “entenguen aquesta etapa de la vida com un cicle més de creixement personal, en la qual han de seguir desenvolupant hàbits de vida saludables, físics i mentals. La participació en aquest tipus d’iniciatives afavoreix tant el reconeixement de les seues capacitats com una millora de l’autoestima i una major integració social”, ha assegurat la diputada.

Els set centres de salut amb els quals compta el departament i s’han sumat a la I Trobada de Gent Major han sigut Fuensanta, Nou Moles, Guillén de Castro, Nápoles i Sicilia, Gil i Morte i San Isidro. Amparo Esteban, directora mèdica d’Atenció Primària, ha destacat que encara que les persones no hagen sigut molt actives al llarg de la seua vida, “mai és tard per abandonar el sedentarisme i comprovar els beneficis que els pot proporcionar l’exercici físic”.

Projecte ACTIVA

El projecte ACTIVA, impulsat per Carolina Mir, metge del centre de salut de Fuensanta, ha format a 32 pacients tutors mitjançant la realització d’un curs impartit per professionals d’activitat física i esport per a així crear sessions de gimnàstica i altres activitats físiques, com a passejos o ball, amb tots aquells pacients que desitgen realitzar activitat en grup, fonamentalment persones majors.

D’aquesta manera, ACTIVA permet la prescripció d’exercici físic pels professionals dels centres de salut i afavoreix l’apoderament i i la propia cura dels pacients. Una iniciativa que la diputada de Salut s’ha compromès a seguir fomentant en altres centres, així com al fet que se celebren noves Trobades de Gent Major en pròximes convocatòries.