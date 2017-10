La Diputació assisteix en Catarroja als premis que reconeixen la emprenedoria valenta

• L’ajuntament del municipi de l’Horta Sud llança una nova convocatòria amb l’objectiu de fomentar la emprenedoria i destaca la figura de la dona empresària

• Rosa Pérez Garijo: “Aquests premis tenen un valor afegit per destacar la presència de les dones en un sector en el qual encara es troben infravalorades”

20/octubre/2017. Fomentar la creació de llocs de treball a través de la emprenedoria, premiar la trajectòria de projectes innovadors i emfatitzar la importància de la figura femenina en les empreses de Catarroja. Aquests són els objectius de la primera edició dels Premis a Persones Emprenedores i Gestió Empresarial, celebrada ahir en el Teatre Auditori de la localitat de l’Horta Sud.

A la trobada, organitzada per la regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Catarroja, no va faltar la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, en delegació del president de la Corporació provincial. “Volem reconèixer el compromís professional i social dels emprenedors valents, que converteixen les dificultats en oportunitats per a innovar i crear noves empreses”, ha assenyalat Pérez Garijo. Així mateix, la diputada d’igualtat ha reconegut “el valor afegit” d’aquests guardons “per destacar la presència de les dones en un sector en el qual, lamentablement, encara es troben infravalorades”.

Els anomenats ‘Premis Emprén’, organitzats per la regidoria d’Impuls Econòmic, representats per l’alcalde, Jesús Monzó, i la regidora Lorena Silvent, comptaven amb tres categories: Premi a la creació d’empresa nova, Premi a la trajectòria empresarial i Premi a la creació d’empreses per dones. En la primera categoria, Cervesa Antiga Artesana es va fer amb el primer premi i Nat Cosmètica Natural amb el segon. Productos Velarte va guanyar el primer premi a la Trajectòria Empresarial, l’import del qual va donar íntegrament a Cáritas, i Manipulados Catarroja va aconseguir la segona posició. Finalment, amb la categoria de creació empresarial per dones, Nineta Clothes es va portar el primer premi i, amb el segon lloc, Papallona, Psicologia i Educació.

L’Associació Empresarial de Catarroja (AECA) i l’Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris (ACYPE) també van aprofitar l’ocasió per a atorgar els seus guardons a Disseños Ergonòmics D-108, Encuadernaciones Gómez, Comiave, Perfumarte Catarroja i Terra Dolça.

Així, el teatre de la localitat va acollir l’acte amb que es tancava la Setmana de l’Economia Local, que ha comptat amb ponències, taules redones i diversos tallers.