La Corporació reconeix el treball de la Policia Local i honra, entre altres, la memòria de Blas Gámez, que va perdre la vida en acte de servici

L’alcalde participa en els actes celebrats amb motiu de la Festivitat d’este Cos

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit este matí l’acte de lliurament de condecoracions que se celebra anualment amb motiu de la festivitat de la Policia Local, en el qual també s’ha celebrat un “emotiu homenatge i reconeixement al sotsinspector del Cos Nacional de Policia, Blas Gálvez Ortiz. La seua dona ha rep la Medalla al Sacrifici en el Compliment del deure en la categoria d’Or concedida a títol pòstum, que el pròxim Ple Municipal aprovarà, a instàncies de l’alcalde, “i esperem que de forma unànime”.

Durant la seua intervenció, Joan Ribó, ha recordat “amb tristesa i gratitud” este servidor públic que va perdre la vida en acte de servici el passat 12 de setembre quan investigava un crim comès al barri de Russafa. “Blas, nascut a València fa 51 anys i amb més de 30 de trajectòria professional, va destacar per la seua qualitat humana i la seua conducta exemplar que hui la ciutat on va néixer reconeix amb el màxim honor en el Dia de la Policia Local”, ha manifestat.

L’alcalde ha explicat que la celebració de la Festivitat de la Policia Local “és una bona oportunitat per transmetre suport i confiança a tots els agents de la Policia Local, un cos que depèn de l’Ajuntament i es caracteritza per la proximitat a la ciutadania”. Seguidament, els ha felicitat “per l’exemplar labor que com a servidors públics duen a terme en tots els barris i districtes de València per garantir la bona convivència, el respecte a les normes i ordenances municipals, i per la seua contribució a la pacificació de la mobilitat a la nostra ciutat des del compliment de les normes de circulació”.

“El Govern de la Nau, valora i reconeix una labor policial necessària per a la transformació i millora de la nostra ciutat des de la sostenibilitat urbana, el respecte a l’altre, la garantia que els deures es compleixen i els drets es respecten escrupolosament. Una policia local inspiradora de confiança, que exerceix la seua funció amb honestedat, honradesa i basant-se en tres pilars fonamentals son: proximitat, prevenció i mediació”, ha manifestat. A la seua al•locució l’alcalde s’ha fet ressò de la capacitat de resposta de la Policia Local i del seu esperit de “permanent col•laboració amb altres cossos i forces de seguretat, amb organitzacions no governamentals, com Creu Roja, i amb estaments judicials com la fiscalia de violència sobre la dona”. I ha explicat que amb l’acte de lliurament de condecoracions a més de distingir els membres del cos de la Policia Local de València que han destacat pels seus servicis més meritoris, per ajudar a les persones, o per la seua llarga trajectòria professional, “també es reconeix als qui des d’altres instàncies han contribuït a facilitar o millorar eixa labor des d’esta mateixa vocació de servici i amb la voluntat de sumar forces i esforços per aconseguir millors resultats”.

L’homenatge al conciutadà Blas Gámez ajudarà “perquè la seua trajectòria siga un exemple extraordinari de la funció que els diferents cossos policials realitzen per preservar la pau i la convivència ciutadanes, per perseguir i detindre -amb el risc de les seues pròpies vides- als qui les pertorben i se situen al marge de la llei”.

De moment, 33 noves incorporacions

En expressar la seua “màxima consideració” als seus familiars i companys, així com a tots aquelles persones que hui han rebut una distinció per contribuir a millorar, des de fora o des de dins del cos policial municipal (entre els que es troben les persones que han prestat servici en la Policia Local durant 25 anys), l’alcalde ha destacat “la voluntat del Govern de la Nau de potenciar i dotar este cos dels mitjans òptims per garantir la seua labor”. “De moment han sigut 33 les noves incorporacions. Si bé, continuarem endavant en la mesura de les nostres possibilitats i amb les limitacions imposades des d’altres instàncies administratives, perquè la societat valenciana, on desgraciadament segueixen produint-se fets que ens indignen, que atempten contra el respecte mutu i el bon veïnatge, contra la llei i l’ètica, que requereixen de l’acció policial, necessita una Policia Local moderna, exemplar, amable, honesta, ètica, formada per dur a terme amb totes garanties esta tasca imprescindible, també assistencial i solidària, que contribuïsca a que els valencians i valencianes gaudisquen d’una democràcia plena, del ple exercici i desenvolupament de les llibertats ciutadanes”, ha conclòs l’alcalde.

Per la seua banda, la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, ha assegurat que les forces i cossos de seguretat són en part proveïdores del benestar, i, per això, “totes les administracions han d’estar, hui més que mai, a l’altura de les circumstàncies, de moment de riscos i amenaces als quals ens enfrontem”.La regidora també ha manifestat que a la Policia Local, que és sentida per la ciutadania com la policia més propera i accessible, se li demanda un alt grau d’exigència, “que és la que ens ha obligat a revisar les nostres estructures, a adaptar-nos a les necessitats canviants d’una ciutat dinàmica”.

A més de recordar les inversions realitzades per a dur endavant esta tasca (més de 100 vehicles, 25 moticicletes i furgonetes d’atestats, nous uniformes, i jupetins i pistoles taser, entre altres mesures), com a responsable de protecció ciutadana, de la policia, dels bombers i de la protecció civil, ha explicat que la policia juga un rol fonamental en l’esdevenir de València; i ha recordat el paper també necessari que juguen policies nacionals i guàrdies civils, així com la necessitat de seguir aprofundint en el treball conjunt amb àrees tan fonamentals com l’educació, els serveis socials, l’ocupació o la mobilitat, i organitzacions sindicals, entitats i associacions que s’impliquen en el treball quotidià de la Policia Local”.