L’Ajuntament d’Alzira habilita, un any més, el servei especial d’autobusos al cementeri d’Alzira amb motiu de la festivitat de Tots Sants

Com cada any, en aplegar l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, la Regidoria de Serveis Públics posa en marxa un servici extraordinari d’autobús urbà fins al cementeri municipal, per tal de donar un major servici al ciutadà, en uns dies de gran afluència de visites al cementeri.

El regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual reitera que “quan apleguen estes dates hem de tindre la previsió dels desplaçaments del veïnat cap al cementeri municipal, ja que inevitablement es produïx una aglomeració de persones que volen visitar els seus difunts. Amb el servici d’autobús urbà, especial per a estes dies, intentem que el trànsit i l’aglomeració de vehicles siga menys intensa i facilite les visites a l’edifici”

Amb la finalitat d’afavorir els desplaçaments fins al camp sant s’han establit una sèrie de rutes especials els dies 29, 30 i 31 d’octubre, així com l’1 de novembre.

Totes les eixides seran des de la plaça del Regne en els horaris següents:

Diumenge, 29 d’octubre: 15:00, 16:00, i 17:00 hores. Tornada des del cementeri fins a la plaça del Regne, a les 15.30, 16.30, i 18 hores.

Dilluns i dimarts, 30 i 31 d’octubre: 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, i 17:00 hores. Tornada des del cementeri fins a la plaça del Regne, a les 10.30, 11.30, 13.00, 15.30, 16.30, i 18.00 hores.

Dimecres, 1 de novembre: de 9:00 a 18:00 hores ininterrompudament.

Els usuaris poden informar-se dels horaris a les marquesines de les parades habituals de la ciutat, en la pàgina web d’Alzibus, en l’app “Alzibus”, en els mateixos autobusos urbans i en la web de l’Ajuntament www.alzira.es.