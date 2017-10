Alzira inicia la segona fase de construcció del nou edifici de la Policia Local

Alzira, 27 d’octubre 2017.- Este matí l’alcalde, Diego Gómez, ha visitat les obres del nou edifici de la Policia Local d’Alzira, situat a l’avinguda Pare Pompili. El motiu ha estat l’inici de les obres de la segona fase de la seua construcció.

A la visita l’han acompanyat els tècnics municipals encarregats del projecte, representats de la Policia Local i de l’empresa constructora del projecte, l’alzirenya Grupo Llopis.

Esta fase inclou la finalització l’estructura de l’edifici per al qual es destinaran al voltant de 300.000 € provinents de la venda del Patrimoni Municipal del Sól. L’alcalde ha manifestat que este projecte, plurianual, és una gran aposta d’esta legislatura. Les obres tenen una previsió de finalització de 4 mesos aproximadament i la intenció és avançar el màxim les següents fases per a finalitzar el més aviat possible esta infraestructura tan necessària per a la plantilla de la policia local i per a la ciutadania.