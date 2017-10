Els germans Almiñana guanyen la XXXIV Volta a Peu de Cullera

La prova de 12,7 quilòmetres reunix al voltant de 400 corredors

CULLERA. 30-10-17. Este dissabte Cullera es va enfundar les esportives per a celebrar la XXXIV edició de la Volta a Peu, un dels seus esdeveniments esportius més destacats. En la carrera, que va gaudir d’un ambient amistós i festiu, participaren prop de 400 corredors.

José Luís i Raquel Almiñana, germans residents en la localitat, es van alçar amb els primers llocs en la general en categoria masculina i femenina. Tots dos són corredors del club Almirunning Cullera i van registrar uns temps de 41 minuts amb 45 segons i 51 minuts amb 46 segons, respectivament.

El podi masculí el van completar el marroquí Mohamed Houd, de Cronorunner Team, amb un temps de 43’19” i German Alcalá, del C.T.Carcaixent, amb 44’04”.

En la categoria femenina fou Raquel Pérez, del club suecà Mortes Bikes, la que es va alçar amb el segon lloc amb els seus 54’36”, seguida per Virginie Roquier, corredora independent, que es va anotar un també excel•lent temps de 56’56”.

La Junta Local Fallera de Cullera ha participat enguany en l’esdeveniment aportant voluntaris que van ajudar durant el transcurs de la carrera. A més, per primera vegada s’han atorgat tres premis als millors corredors fallers. Miguel Martí, pertanyent a la falla La Bega, fou el més veloç. La fallera amb millor temps va ser Fabiola Morant de la falla Raval de Sant Agustí. També es va distingir a la falla El Raconet per ser la que va comptar amb major participació.

L’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU) també va premiar als germans Almiñana amb 100 euros. Els diners es donaren en concepte de vals descompte per a ser utilitzats en els comerços de Cullera, fomentat així el comerç local.

En esta edició la representació femenina ha augmentat 4 punts respecte a l’anterior, situant-se en aproximadament un 25 %, la qual cosa demostra la cada vegada major integració de la dona en l’esport.

El circuit, considerat de dificultat mitjana, va començar en el passeig Doctor Alemany, obrint-se pas per la costa fins a arribar al Far. La tornada, per la seua banda, tingué lloc per la cara oest de la muntanya. Un recorregut que es caracteritza per estar envoltat de paisatges espectaculars de costa mediterrània.

El regidor d’Esports, Javier Cerveró, va fer lliurament dels trofeus als participants i va aprofitar per a agrair als voluntaris el seu treball durant l’organització i el transcurs de la carrera.