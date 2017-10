Algemesí presenta la primera edició dels Premis Literaris de la Ciutat

Per primera vegada es convoca un certamen que premia en exclusiva la poesia infantil en valencià

El premi de Narrativa Infantil portarà el nom d’Enric Lluch

Algemesí ha presentat la primera edició dels Premis Literaris Ciutat d’Algemesí impulsats per l’editorial local Andana, l’Ajuntament de la ciutat i la Fundació Caixa Rural-Cooperativa. L’acte de presentació ha tingut lloc en la sala de plens del consistori algemesinenc.

Els Premis Ciutat d’Algemesí estan dedicats a la literatura infantil i consten de dos modalitats diferents. Per una banda, el premi de Narrativa Infantil Enric Lluch i, per una altra, el Premi Caixa Rural de Poesia Infantil. Ambdós premis són en valencià i compten amb una dotació de 3.000 euros.

El director d’Andana Editorial i promotor d’aquests premis, Ricard Peris, ha explicat que Algemesí és un municipi bolcat en la cultura i la literatura, no sols per la gran quantitat d’escriptors algemesinencs, sinó també per la tasca realitzada des de fa anys pel consistori i per la comunitat de mestres en la promoció de la lectura. “Aquesta tasca necessitava un premi com aquest per donar-se a conéixer”, ha indicat Peris.

Pel que fa al premi de narrativa rep el nom d’Enric Lluch, escriptor algemesinenc de renom, que segons Peris “ha treballat per canviar la literatura infantil valenciana i que, amb el seu nom i la seua trajectòria, avala aquest certamen”.

L’escriptor assegura que aquest premi pot ajudar Algemesí perquè siga més conegut el món de la literatura en valencià.

Per altra banda, Algemesí es converteix en pioner al convocar el Premi Caixa Rural de Poesia Infantil, ja que no hi ha cap certamen exclusiu d’aquestes característiques en valencià. Un premi que compta amb el suport de la Fundació Caixa Rural-Cooperativa. El president de l’entitat, Josep Torrent, ha assenyalat que des de la Fundació consideren important aquest premi que farà enriquir la cultura algemesinenca.

Des del consistori, l’alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano ha agraït a tots la seua col•laboració i ha destacat que Algemesí és una ciutat viva en l’àmbit cultural i en la divulgació de la seua cultura. ‘‘Aquest premi continua la tasca encetada fa molts anys pel consistori en la promoció de la nostra llengua”, ha afirmat Trenzano.

Els Premis Literaris Ciutat d’Algemesí se sumen a una llarga llista de certàmens que atorga l’ajuntament de la ciutat com ara el Premi de Pintura, el Premi Cientificotècnic o el més recent Premi de Ciències Socials.

El termini de presentació de treballs d’aquesta primera edició ja està obert. Les bases es poden consultar en la web de l’Ajuntament d’Algemesí i en la d’Andana Editorial.