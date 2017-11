València Turisme presenta la cultura gastronòmica ‘Del tros al plat’ en la IV Cimera Mundial d’Agències de Viatges

El Patronat de Turisme de València és un dels principals patrocinadors de l’esdeveniment que acollirà València de l’1 al 3 de novembre

Més d’un centenar de presidents i alts càrrecs d’associacions d’agències de viatges, arribats de més de 60 països de tot el món, analitzaran les últimes tendències turístiques mundials

31/10/2017.El Patronat de Turisme de València i la seua marca València Turisme faran partíceps de la cultura gastronòmica valenciana que representa la tradicional expressió ‘Del Tros al plat’ als més d’un centenar d’agents de viatges que es reuniran en la ciutat de València de l’1 al 3 de novembre, en la IV Cimera Mundial d’Associacions d’Agències de Viatges (CEAV).

“València és una bona amfitriona tant del turisme com dels professionals que ens visiten, com en aquesta ocasió, amb motiu d’aquesta trobada, i quina millor ocasió per a mostrar al món la nostra filosofia gastronòmica i de vida que aquest fòrum, que reuneix als principals prescriptors turístics del món”, ha destacat la diputada de Turisme i vicepresidenta del Patronat de Turisme, Pilar Moncho.“Però, a més, en aquesta cimera professional volem mostrar que, al mateix temps, som capaços de liderar noves maneres de gestionar el sector turístic, combinant el públic i el privat, apostant pels nostres productes i atenent a l’optimització de recursos, en benefici de la competitivitat turística del nostre territori”, ha agregat.El IV Summit of Travel Agencies Association està organitzat per la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV), en col·laboració amb el Patronat de Turisme de València, l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) i la Fundación Turismo València. Reunirà a València durant tres dies a presidents i alts càrrecs d’associacions d’agències de viatges, arribats de més de 60 països de tot el món, per a analitzar les últimes tendències turístiques mundials.

Menjar blanc i espardenyà d’all i pebre

La nit del dijous 2 de novembre, València Turisme oferirà un menú ‘Del Tros al Plat’ en el sopar oficial del congrés, que acollirà l’edifici Véles e Vents de La Marina, compost per productes autòctons valencians, amb la finalitat de mostrar en la pràctica a tots els assistents la seua aposta turística gastronòmica més actual.

Un “menjar blanc” amb vinagreta d’adobats donarà pas a la “espardenyà`d’all i pebre” que compondrà el plat principal, per a després degustar corder de Viver amb pa amb tomaca i acabar amb un suculent prostre “terra de cítrics”, tot açò amb vins valencians.“Amb aquest menú perseguim que els prescriptors que participen en la trobada comproven en primera persona com és fer turisme a València i les seues comarques, a través d’una experiència única, com és ‘Del Tros al Plat’, que uneix a productors, mercats, gastronomia i el singular living valencià que ‘atrapa’ al visitant quan arriba a la nostra terra”, ha conclòs la diputada de Turisme.