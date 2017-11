La I Setmana de la Memòria Democràtica d’Almussafes arranca el dilluns 6 de novembre

El consistori municipal de la localitat organitza enguany per primera vegada aquesta iniciativa cultural

Durant l’acte d’inauguració de la iniciativa es presentarà la Comissió de la Memòria Històrica

Almussafes, a 2 de novembre de 2017. L’Ajuntament d’Almussafes organitza la “I Setmana de la Memòria Democràtica”, una iniciativa amb la qual pretén posar a l’abast de la ciutadania diverses formes de tractar el tema de la memòria històrica. Al llarg de la setmana del 6 al 12 de novembre, es desenvoluparan una conferència, una exposició, una obra de teatre, dues projeccions cinematogràfiques i una visita guiada per València perquè els almussafenys i les almussafenyes reflexionen sobre les conseqüències de la Guerra Civil i de la posterior dictadura franquista. Les propostes que requereixen d’una inscripció prèvia ja han obert el període per a fer-les efectives.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes impulsa per primera vegada en la localitat la celebració d’una setmana commemorativa de la memòria històrica, en la qual planteja una sèrie d’activitats dirigides al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu de reivindicar la necessitat de recordar el que va ocórrer durant la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista i d’aquesta forma “dignificar a les víctimes que va deixar l’episodi més negre de la història recent d’Espanya”, explica l’edil delegada de Cultura i de la Memòria Democràtica, Teresa Iborra.

Per a açò, la “I Setmana de la Memòria Democràtica” proposa als veïns i veïnes diverses iniciatives de tall cultural que començaran el pròxim dilluns 6 de novembre a les 19 hores amb la inauguració d’aquesta proposta i amb la presentació de la Comissió de la Memòria Històrica i de la Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memòria Històrica. En aquesta trobada, intervindran Vicente Gil Olmedo, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Eugenio de Manuel, director-coordinador d’aquest mateix organisme, la regidora de Cultura, Teresa Iborra, i l’alcalde de la localitat, Toni González.

Durant l’acte, es durà a terme en la sala d’exposicions del Centre Cultural la presentació i posterior inauguració de l’exposició fotogràfica “L’escola il•luminada 1931-1939. Memòria històrica col•lectiva”, el principal propòsit de la qual és “augmentar la consciència col•lectiva d’aquest determinant període de la nostra història i fomentar entre la ciutadania els valors universals de la convivència i la qualitat democràtica”. A través de diverses imatges, la mostra explica com era l’educació durant la II República i els valors que guiaven l’elaboració dels plans d’estudi que van continuar implantant-se també durant la Guerra Civil.

Teatre, excursió i cinema

Les activitats continuaran el dissabte 11 de novembre amb la representació de l’obra teatral “La carta (1931-1941)” per part de L’Últim Toc Teatre i Malatesta Teatre. L’elenc artístic, format per Paula Úbeda, Emili Jaqués, Claudi Ferrer i Jose Sebastiá, posarà en escena una història real i colpidora que narra la vida d’una família valenciana des que es proclama la II república fins a l’any 1941, amb els primers anys de la dictadura de Franco. Les entrades per a assistir a aquesta representació, que se celebrarà el pròxim dissabte 11 de novembre a les 20 hores en la sala d’actes del Centre Cultural, ja poden adquirir-se per cinc euros en www.reservaentradas.com i en la recepció d’aquesta infraestructura pública municipal.

L’agenda d’aquesta primera setmana commemorativa de la memòria democràtica continuarà el diumenge 12 de novembre amb una visita guiada per València en la qual es recorreran alguns dels punts més destacats del període històric en el qual la ciutat va ser la capital de la II República. D’aquesta forma, els inscrits, que hauran de confirmar la seua assistència en el Centre Cultural fins al 6 de novembre, passaran per la Plaça de l’Ajuntament, l’edifici de Correus, La Llotja, la Catedral, el Palau de Les Corts i per alguns dels carrers i localitzacions amb connotació republicana. El dinar es realitzarà en el restaurant El Forcat.

Per a concloure la programació especial, aqueix mateix diumenge 12 de novembre es projectaran dues pel•lícules relacionades amb aquesta temàtica. D’una banda, a les 16.30 hores s’oferirà al públic infantil la cinta d’animació “Azur i Asmar” i, per un altra, a les 19 hores, prendrà el relleu “las trece rosas”, coneguda pel•lícula dirigida per Emilio Martínez Lázaro i protagonitzada per Pilar López d’Ayala, Verónica Sánchez, Marta Etura i Nadia de Santiago.