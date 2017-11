El barri de l’Alquerieta d’Alzira ja té contenidors per a cartó i envasos

Els veïns i veïnes del barri de l’Alquerieta van presentar un dossier amb propostes veïnals d’entre les quals estava sol·licitar a este ajuntament més contenidors de reciclatge, per la qual cosa des de la Regidoria de Gestió Urbanística s’han posat les mesures necessàries perquè des de hui mateix el barri dispose d’eixos contenidors per a cartó i envasos.

Cal adonar-se dels avantatges de reciclar i mantindre la nostra ciutat neta, recordant també que com més reciclem menys paguem. I per ajudar a conscienciar la població del barri, es farà una campanya de difusió amb díptics en què s’expliquen els beneficis de reciclar i quins materials van a cada un dels contenidors.

Per entendre-ho millor cal recordar “La importància de les 3 erres”.

Reduir: Disminuir la quantitat de fem que produïm.

Reutilitzar: Donar un nou ús al producte.

Reciclar: Obtenir nous productes a partir dels materials que rebutgem.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, declara que “fa temps que el barri de l’Alquerieta està millorant, tant pel seu aspecte com per les les accions de convivència que es posen en marxa des de l’associació de veïns, que es reunixen sovint, per tractar qüestions que afecten la població del barri, des d’on ens van transmetre la proposta d’ubicar contenidors de reciclatge, i com un barri important de la ciutat, hem de continuar treballant per avançar i col·laborar en tots els aspectes que siguen necessaris”.