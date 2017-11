L’Ajuntament d’Almussafes vol convertir el centre de salut de la localitat en un referent a la comarca

Hui, divendres 3 de novembre, s’han presentat les primeres especialitats de l’ambulatori de la població, Pneumologia Infantil i Optometria-Oftalmologia

També es posen en marxa tallers de deshabituació tabàquica, memòria, dolor crònic i control de l’estrès

“Per fi hem aconseguit una reivindicació històrica”, ha assenyalat l’alcalde del municipi, Toni González, durant l’acte

Per al regidor de Sanitat, Faustino Manzano, amb aquestes novetats es van a “evitar molts desplaçaments a altres centres sanitaris”

Almussafes, a 3 de novembre de 2017. A partir de hui, el Centre de Salut d’Almussafes compta amb dues especialitats i quatre tallers de salut comunitària. Després de diversos anys de reivindicació, la localitat ha aconseguit albergar en el seu ambulatori públic nous serveis d’atenció a la ciutadania amb els quals es van a “evitar molts desplaçaments a altres centres sanitaris”, segons el regidor de Sanitat, Faustino Manzano. Gràcies a l’acord aconseguit amb el Departament de Salut de la Ribera, el centre oferirà les especialitats de Pneumologia Pediàtrica i Oftalmologia. A més, també s’oferiran tallers de deshabituació tabàquica, memòria, dolor crònic i control de l’estrès. Per al president de l’executiu, Toni González, es tracta d’“un dia històric”.

“Hui és un d’aqueixos dies que més espera un quan és alcalde, un dia històric”. D’aquesta forma expressava la seua satisfacció aquest matí el primer edil d’Almussafes, Toni González, durant la presentació davant la ciutadania de les primeres especialitats que s’atendran en el Centre de Salut de la localitat. “Des que vam entrar a governar teníem clar que volíem especialitats a Almussafes, sabíem que teníem un gran centre, sabíem que històricament els veïns ho havien reclamat”, ha destacat.

Hui, divendres 3 de novembre, l’esplanada de la infraestructura ha acollit l’acte oficial en el qual s’ha fet pública l’arribada a l’ambulatori de dues especialitats, Pneumologia Infantil i Optometria-Oftalmologia. Davant la presència de veïns, representants d’associacions i personal sanitari, el regidor de Sanitat, Faustino Manzano, el propi alcalde i el gerent del Departament de la Ribera, Javier Palau, han anunciat la instal•lació d’aquestes dues primeres consultes que, tal com ha declarat Manzano, pot ser que no siguen les úniques, ja que “no anem a deixar de negociar per a aconseguir ampliar la cartera de serveis que hui inaugurem”.

Al costat d’aquestes dues especialitats, l’edifici públic acollirà també a partir d’ara un total de quatre tallers de salut comunitària. Concretament, es tracta dels de “Deshabituació tabàquica”, en el qual participaran un grup al mes amb quatre sessions cadascun, el de memòria, amb les mateixes característiques, un altre per al tractament del dolor crònic, dirigit a pacients amb fibromiàlgia, i un per a aprendre a afrontar l’estrès, que es desenvoluparà amb l’equip de salut mental del departament. Finalment, es posarà en marxa també el servei de retinògraf, que realitzarà una vegada a l’any durant una setmana el garbellat de retinopatia diabètica.

Convertir el centre de salut en referència

“Després d’infinitat de reunions”, tal com ha assenyalat la màxima autoritat municipal, “hui per fi a Almussafes tenim especialitats”. “Hem fet tot el que ha estat en les nostres mans per a abordar les reformes de l’espai necessàries i en un futur indubtablement l’Ajuntament estarà ací per a realitzar les inversions que permeten convertir al municipi i al nostre ambulatori en un centre de salut de referència en la zona”, ha destacat.

Per a la posada en marxa d’aquestes consultes especialitzades, amb les quals l’edil de Sanitat ha recordat que es van a “evitar molts desplaçaments a altres centres sanitaris”, l’Ajuntament s’ha encarregat d’executar les obres de condicionament i del mobiliari, mentre que el Departament de Salut de la Ribera s’ha responsabilitzat de la dotació humana i de l’equipament tècnic de les noves àrees.

Durant l’acte, en el qual els assistents han tingut l’oportunitat de realitzar una visita guiada per les instal•lacions que acolliran aquests nous serveis sanitaris i de gaudir d’un refrigeri, el gerent del Departament de Salut de la Ribera, el doctor Javier Palau, ha explicat que aquesta mesura “entra dins del desenvolupament progressiu de la descentralització de l’atenció als pacients”, una tendència que busca “el millor lloc terapèutic”.