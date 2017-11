El Club de Futbol Almussafes presenta als 15 equips que lluitaran pels títols de campions esta temporada

La presentació oficial de l’escola, que compta amb 181 alumnes, es va celebrar dissabte passat 28 d’octubre

Prop de 500 familiars dels jugadors i també del cos tècnic van seguir l’acte des de les grades del recinte esportiu

El nou president de l’entitat esportiva, David Domingo, va dirigir la cerimònia d’inauguració oficial de la temporada 2017-2018

Almussafes, a 3 de novembre de 2017. Un any més, el camp de futbol municipal d’Almussafes va ser l’escenari triat per a la presentació de la nova temporada esportiva del Club de Futbol Almussafes. L’acte públic, que va congregar a centenars d’aficionats en les grades, es va celebrar durant la vesprada de dissabte passat 28 d’octubre. L’entitat esportiva afronta amb grans expectatives l’inici oficial del nou curs per als 181 jugadors que integren els 15 potents equips de l’escola municipal que ja lluiten per la victòria en el terreny de joc. Testimonis d’eixa energia van ser l’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, els quals van intervindre durant la cerimònia d’obertura de la temporada, junt amb el recentment triat president de l’entitat, David Domingo.

Dissabte passat 28 d’octubre a la vesprada, el Club de Futbol Almussafes va celebrar en el Camp de Futbol Municipal la presentació al públic dels equips de l’escola que este 2017-2018 estan competint en les lligues de les distintes categories. Al voltant de 500 persones entre familiars, amics i aficionats es van reunir en l’esmentada infraestructura pública per a arrancar de manera oficial la nova temporada en un acte que va comptar amb la presència de la Junta Directiva de l’entitat i amb la del primer edil, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch.

Durant la seua intervenció, el president de l’executiu, va destacar “l’esforç i il•lusió dels jugadors, entrenadors, delegats, representants del club i dels pares i mares, motor dels grans resultats obtinguts fins a la data i dels projectes que vos portaran a continuar triomfant en el terreny de joc a partir d’ara”. Per la seua banda, David Domingo va apel•lar a la unió de tots els que integren el club com un gran front que assegure la victòria en les diferents trobades futbolístiques.

L’acte va començar amb la presentació dels quinze equips amb què compta el club esta temporada, integrats per un total de 181 jugadors amb edats compreses entre els 3 anys del Querubí i els més de 30 anys de l’Amateur. Tots ells van posar per a les fotografies oficials amb els seus respectius equipatges i acompanyats per les 32 professionals que conformen el cos tècnic, l’equip sanitari i les corresponents delegacions.