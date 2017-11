La Diputació distribueix una col·lecció de llibres amb rutes ciclistes entre les biblioteques i municipis valencians

Monografies’ inclou una col·lecció de 5 llibres dividits entre Projectes de Vies Ciclistes, el primer tom, i Xarxa d’Itineraris Ciclistes i Per als vianants de l’Horta, que es completa amb altres 4 llibres

La iniciativa busca que qualsevol persona de la província puga obtenir sense cost algun, informació sobre projectes de vies ciclistes, així com itineraris tant per a ciclistes com a vianants

07/11/2017.La Diputació de València, mitjançant la delegació d’Assessorament Municipal que encapçala la diputada Conxa García, ha lliurat recentment als municipis valencians una col·lecció de llibres denominada ‘Monografies’, perquè arriben a totes les biblioteques públiques de la província i puguen fer ús d’aquestes col·leccions qui ho precise, ja que estaran a disposició i abast de tots els ciutadans.

Aquesta col·lecció, amb un total de cinc llibres, es divideix en Projectes de Vies Ciclistes, que abasta el primer tom, i altres quatre llibres dedicats a la Xarxa d’Itineraris Ciclistes i Per als vianants, tant de l’Horta Nord com de l’Horta Sud de València.

Aquest repartiment s’ha fet en les biblioteques públiques i els departaments tècnics dels ajuntaments. També s’han distribuït per col·legis professionals d’arquitectes i per les universitats públiques de València, Alacant i Castelló, així com en els departaments tècnics de la Generalitat. Tècnics, estudiants o arquitectes tindran en aquest llibre un document de consulta apropiat per a projectar i executar les diferents solucions per a vies ciclistes que puguen plantejar-se en els municipis valencians, tant en trams urbans com a interurbans.

L’objectiu principal d’aquestes publicacions és recopilar i comparar la bibliografia existent a Espanya referent al projecte de vies ciclistes: tipologia, seccions, traçats, ferms, obres de pas, drenatge, interseccions, senyalització i abalisament, per a obtenir una visió general de la situació actual d’aquesta matèria unificant criteris que puguen servir de base per a la realització d’una futura norma tècnica de comuna aplicació. D’aquesta forma, s’intenta establir una forma de disseny de futures vies ciclistes per a oferir criteris apropiats als projectistes d’aquestes infraestructures.

Xarxa d’Itineraris Ciclistes i Per als vianants

A més de l’aspecte tècnic que ofereix el primer tom d’aquesta col·lecció, ‘Monografies’ comprén, en altres quatre toms, la Xarxa d’Itineraris Ciclistes i Per als vianants de L’Horta. Una xarxa de recorreguts per als vianants i de carril bici que connecta els diferents nuclis i combina el gaudi del paisatge, l’ús lúdic de l’horta i el foment, al mateix temps, de la cohesió territorial i el sentit de pertinença.

La diputada d’Assessorament Municipal, Conxa Garcia, indica que “la descripció d’aquesta xarxa de recorreguts ciclistes i per als vianants té com a principal objectiu acostar l’Horta a la població urbana, facilitant el coneixement d’una xarxa secular de camins històrics en l’àrea metropolitana de València”.

Dels 241 llibres repartits en biblioteques, universitats, departaments tècnics i col·legis d’arquitectes, 135 són col·leccions completes que abasten des dels Projectes de Vies Ciclistes fins a l’últim tom de Xarxa d’Itineraris Ciclistes i Per als vianants de l’Horta i els 106 restants són els pertanyents a Projectes de Vies Ciclistes.