La Diputació reforça la seua implicació econòmica i social amb la Federació de Dones Progressistes

La diputada de l’àrea d’Igualtat, Isabel García, presenta el debat ‘Dos aspectes inexcusables de la Reforma Constitucional: Dónes i Territori’ organitzat per la Federació de Dones Progressistes

Isabel García: “la Diputació seguirà donant suport a a les associacions que vetleu pels drets i la Igualtat; us ajudarem al fet que engegueu totes les accions que ja anau fent”

08/11/2017.La Diputació de València, a través de l’àrea d’Igualtat que encapçala la diputada Isabel García, reforça la seua col·laboració amb els col·lectius i associacions que vetlen pels drets i la Igualtat de les dones, cas de la Federació de Dones Progressistes, amb la qual la institució mantindrà una implicació econòmica i social.

La mateixa Isabel García ha presentat en el Centre del Carmen el debat ‘Dos aspectes inexcusables de la Reforma Constitucional: Dónes i Territori’, organitzat per la Federació de Dones Progressistes. La diputada ha estat acompanyada per Júlia Sevilla, professora honoraria de la Universitat de València, Carmen Calvo, doctora i professora titular de Dret Constitucional en la Universitat de Còrdova, i Asunción Ventura, professora titular de Dret Constitucional i integrant del Consell Jurídic Consultiu.

Un intens debat que ha aprofundit en la importància i necessitat d’una reforma constitucional amb una major implicació de la dona en la qual, com ha explicat la diputada Isabel García, “es parle d’Igualtat, el llenguatge siga inclusiu i les dones tinguem més que dir del que vam dir en el seu moment, en definitiva, que se’ns tinga en compte”, ha explicat.

La diputada ha expressat el seu reconeixement a totes les associacions que treballen dia a dia per promoure el canvi de les estructures socials, econòmiques i culturals per a aconseguir la igualtat i l’equitat de gènere entre dones i homes i ha assenyalat que “la Diputació seguirà donant suport a a totes aquestes associacions que vetleu pels drets i per la Igualtat i us ajudarem, econòmicament i socialment, al fet que engegueu totes les accions que ja anau fent”.

La Diputació implicada en la Igualtat

Així mateix, la diputada ha aprofitat per a recordar tot el que s’està fent des de la Diputació de València en matèria d’Igualtat: “seminaris, jornades de tot tipus, congressos de dona i esport aplicat en la mesura del possible en la transversalitat de totes les àrees que dirigisc, que són Joventut, Esports i Igualtat”, ha explicat García.

A més, ha recordat els fets històrics que s’han donat en la Corporació Provincial en els últims mesos, com “la participació, amb 50 mesures i la coordinació de tres àrees, en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, l’aprovació del primer Pla d’Igualtat en la Diputació, l’engegada de Planes d’Igualtat en els diferents ajuntaments de la província de València, així com totes les accions que s’estan duent a terme en la lluita contra la Violència de Gènere”.

Un exemple d’aquesta implicació en la lluita contra la Violència de Gènere és la campanya que es va presentar aquest dimarts amb la Fundació ANAR per a prevenir i conscienciar sobre la Violència de Gènere en Adolescents, a més de la celebració dels segons premis Celia Amorós que tindran lloc el pròxim 23 de novembre, on s’aprofitarà per a presentar la xarxa de municipis compromesos contra la Violència de Gènere.

Un treball molt important que com ha comentat la diputada, “marcarà la resta de legislatura, ja que els municipis que s’adherisquen al programa van a rebre una dotació extraordinària cada any per a contractar personal, engegar polítiques d’igualtat contra la violència de gènere en les seues localitats”, ha sentenciat la diputada d’Igualtat.

Federació de Dones Progressistes

La Federació de Dones Progressistes (FMP) és una organització no governamental, sense ànim de lucre, de caràcter laic, creada l’any 1987. Declarada d’utilitat pública, està constituïda per associacions, federacions regionals i provincials i altres col·lectius de dones progressistes d’àmbit nacional, autonòmic, provincial i local, conformant un teixit associatiu proper a les 23.000 persones. L’objectiu de la federació és promoure el canvi de les estructures socials, econòmiques i culturals per a aconseguir la igualtat i l’equitat de gènere entre dones i homes a través de la incidència política feminista i l’apoderament, des de la llibertat, la diversitat, la sororitat, la participació activa, la interculturalitat i el lideratge.

