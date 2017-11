Sumacàrcer prepara el VII Concurs d’Arròs al Forn

• La localitat acull aquest dissabte 11 de novembre a partir de les 21:30 hores en «La Societat» la setena edició del concurs d’arròs al forn, organitzat per l’associació Aecus.

• En el 2016 van participar prop de 100 persones i enguany s’espera poder augmentar la xifra d’inscrits.

10 de novembre de 2017.– Sumacàrcer celebra aquest dissabte a partir de les 21:30 hores en «La Societat», la setena edició del «Concurs d’Arròs al Forn» organitzat per l’Associació Esportiva i Cultural de Sumacàrcer (AECUS). Un acte en el qual els veïns i cuiners del municipi s’ajuntaran per a preparar la millor cassola del 2017. El tiquet té un preu de tres euros i entra la beguda i la picadeta, independentment de si es vol formar part de la prova o no. «Venim fent-ho set anys seguits. Es tracta d’una jornada lúdica en la qual l’important és passar-ho bé i crear un bon ambient. De normal, el concurs es fa coincidint amb les festes del 9 d’Octubre, però aquesta vegada ho hem allargat. La intenció és gaudir i poder créixer any rere any», va assegurar Susana Díaz, tresorera d’Aecus.

Els concursants hauran d’elaborar un arròs al forn valencià a partir d’una sèrie d’ingredients bàsics, encara que es poden incorporar altres típics del lloc que completen el secret de la millor cassola. El jurat estarà presidit per un representant de la junta d’Aecus, una persona amb coneixements culinaris i la guanyadora de la passada edició. «Sempre se solen apuntar quadrilles d’amics. Hi ha alguns que es porten el seu sopar de casa i uns altres que decideixen col•laborar en el certamen. La veritat és que hi ha un bon nivell», va sentenciar Díaz.

Els tres primers de la categoria obtindran un guardó, que consisteix en una cassola d’arròs al forn que inclou en el seu interior un gravat amb el qual es reconeix la posició obtinguda. Així mateix, la nit serà amenitzada pel duo «Son más son».