La Diputació presenta el còmic ‘Les ulleres netes’ per al foment de la participació en les escoles

El diputat de Transparència i Goveran Obert, Roberto Jaramillo: “El coneixement, l’estima i l’aprenentatge del qual implica un bon govern ha de començar des de l’escola, des dels xiquets i xiquetes que, en un futur pròxim, conformaran una societat civil amb capacitat d’autogestionar-se i decidir sobre qüestions fonamentals”

10/11/2017.La Diputació de València a través de la Delegació de Transparència encapçalada pel diputat de Transparència i Govern Obert, Roberto Jaramillo, ha editat un còmic que ha fet arribar a diferents centres i municipis de la província de València, per a explicar als alumnes de primer cicle d’ESO en què consisteix la participación. Amb l’objectiu de construir per i des de la ciutadania un govern obert clar, transparent i compartit per totes les persones.

Aquest còmic desenvolupa dos dels projectes més il·lusionats de l’Estratègia GO!: «Obrint governs des de l’escola» i «Pla de formació de formadors i formadores en i per a l’escola», pertanyents a l’àrea estratègica de Cultura GO!, que ha desenvolupat l’àrea de Transparència i Govern Obert de la Diputació, destinada a enfortir la cultura de transparència i obertura de les administracions públiques.

El diputat de Transparència i Govern Obert, Roberto Jaramillo, ha ressaltat la importància del “coneixement, l’estima i l’aprenentatge del que implica un bon govern, alguna cosa que han d’aprendre en l’escola els xiquets i xiquetes. Per a açò, el diputat ha explicat que “‘Les ulleres netes’ pretén contribuir a aqueixa educació en participació o a la participació en l’educació des d’un format gràfic, el còmic, el llenguatge artístic del qual resulta proper i atractiu per al col·lectiu al com va destinat”, ha recalcat Jaramillo.

El còmic s’ha distribuït per tots els municipis i per 400 centres docents de la província (aquells que compten amb cicle de Secundària). En total s’han distribuït més de 13.000 exemplars.

Presentació de ‘Les ulleres netes’

Així mateix, durant aquesta setmana s’ha presentat el còmic en les localitats d’Énguera i Benifairó de les Valls i està previst que és present a Foios, el 14 de novembre; en la localitat de Sueca, el 16 de novembre i a Ademús, el pròxim 22 de novembre.