El Taller Municipal de Teatre de Sueca obri la inscripció per al curs 2017 – 2018

Sueca, 13/11/2017.L’Ajuntament de Sueca ha anunciat este dilluns l’inici del termini d’inscripcions al Taller Municipal de Teatre de Sueca, que es du a terme ininterrompudament des de l’any 2008. El curs, sota la direcció de Carles Royo, començarà el pròxim dimecres 22 de novembre i finalitzarà el 30 de juny, coincidint amb el calendari escolar, amb l’espectacle de final de curs.

Les classes s’impartiran dilluns i dimecres, de 17:30 a 19:30 h. per al grup d’iniciació i de 19:30 a 21:30 h. per al grup avançat, tot i que a mesura que s’acosta juny, les hores d’assaig augmenten considerablement de cara a la mostra final.

El pròxim 20 de novembre, no obstant, es celebrarà una reunió, a les 17:30 h., al CM Bernat i Baldoví de Sueca (entrada pel c/ Sant Miquel) per tal de rebre als nouvinguts i a tots aquells que estiguen interessats en ampliar informació per a la seua inscripció. Podran inscriure’s tots aquells que ho desitgen, a partir dels 15 anys d’edat. Les sol·licituds hauran de ser presentades, mitjançant una instància general, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sueca (DIAC) fins al pròxim dilluns 20 de novembre.

Es tracta d’endinsar-se en el món del teatre en tota la seua plenitud. El curs pretén descobrir als seus participants el món de l’escena, el treball previ, els processos creatius i tot allò que comporten com ara el maquillatge, l’expressió corporal, el cant, la interpretació, etc.

El regidor de Cultura, Vicent Baldoví, que és alhora un dels integrants del grup del taller, ha encoratjat a la població de Sueca i de la comarca de la Ribera Baixa a apuntar-se. “És una experiència molt divertida i enriquidora que ens ajuda a traure eixe artista que tots portem dins. Este taller és una altra de les sorts que tenim els suecans, privilegiats de viure en una ciutat que batega fort per la cultura” ha afirmat Baldoví.

Els darrers espectacles produïts pel Taller Municipal de Teatre de Sueca s’han programat també a altres localitats valencianes com ara Beniparrell, Alzira o Favara i en l’actual curs, el grup ja ha rebut la sol·licitud de diferents col·lectius de renom en el món cultural valencià per tal de rodar amb el seu nou muntatge per altres indrets de la geografia valenciana.