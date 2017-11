Ivan Martí assisteix en Barcelona al «Smart City Expo World Congress» per a conèixer experiències de «ciutats intel·ligents»

El responsable de l’Àrea de Modernització participarà en diferents reunions de treball amb experts i responsables municipals que han desenvolupat projectes fent servir la plataforma Sentilo, l’eina escollida per la Diputació de València per a fer dels municipis valencians ‘ciutats intel·ligents’

13/11/2017.El diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica de la Diputació de València, Ivan Martí, assistirà aquest dimarts i dimecres al Smart City Expo World Congress (SCEWC) que se celebra a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer diferents experiències ‘smart city’ i establir sinèrgies amb municipis i ciutats que ja han adoptat aquest tipus d’iniciatives, tant de forma genèrica com a nivell de serveis, a través de la plataforma Sentilo, l’escollida per la Corporació provincial per a fer dels municipis valencians ‘ciutats intel·ligents’.

Ivan Martí aprofitarà aquesta visita per a conèixer, de primera mà, casos concrets d’ús real d’aquesta eina, amb l’objectiu d’establir vies de cooperació tant a nivell tècnic com polític, amb aquelles ciutats que ja estan emprant aquesta plataforma, com ara els consistoris de Barcelona, Terrassa, Reus i la mateixa Diputació de Barcelona.

Sentilo és una plataforma de codi obert que compta amb la seua pròpia comunitat de desenvolupament. Es tracta d’establir una col·laboració conjunta per poder donar resposta a les necessitats de les ciutats en l’àmbit smart. Amb aquesta intenció, Ivan Martí assistirà a la reunió organitzada per la comunitat Sentilo per tal d’elaborar el roadmap de desenvolupaments futurs, així com al lliurament dels Premis “Apps & Iot for citizens”, que organitza la Diputació de Barcelona. Uns reconeixements que tenen com a objectiu fomentar la creació de serveis i aplicacions relacionades amb projectes innovadors d’internet.

El responsable de l’Àrea de Modernització també assistirà al congrés de la RECI –Red Española de Ciudades Inteligentes–, una trobada que comptarà amb la participació de diferents ciutats de l’Estat espanyol en la que posaran en comú iniciatives d’èxit que ja s’estan portant a terme, a més d’establir les bases per poder afrontar, de forma conjunta, els reptes que suposa l’avanç cap a una gestió integral de les ciutats i dels territoris fent servir les eines i solucions smart.

Edició dedicada a la mobilitat urbana

Sota el lema Empower Cities, Empower People, aquesta setena edició del Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal esdeveniment internacional sobre ‘smart cities’, estarà dedicat a la mobilitat urbana. Del 14 al 16 de novembre, el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona acollirà a representants de 700 ciutats d’arreu el món, amb 680 expositors –un 20% més que l’any passat, segons ha avançat l’organització– i la participació de 420 experts, els quals assistiran a aquesta cita per tal d’intercanviar experiències orientades a aconseguir una gestió ciutadana més eficient.

Així mateix, al llarg d’aquestes tres jornades s’abordaran les estratègies que permetran cedir poder a les metròpolis i a la seua ciutadania a través de la participació activa, la reflexió crítica, la consciència, i l’accés i control sobre decisions i recursos importants. Aquest congrés inclourà, a més, el primer Smart Mobility World Congress, una cimera resultant de la fusió de BcnRail, la fira ferroviària internacional i la mateixa pista de mobilitat del SCEWC.