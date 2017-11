Alberic renova la seua campanya solidària per a alimentar a les famílies necessitades amb un putxero tradicional

Alberic, 14 de novembre de 2017.“Si la campanya és un èxit i ajudem a les famílies necessitades a dur millor unes festes tan especials com el Nadal, no tenim perquè no renovar la iniciativa i apostar per ella any a any”. En aquests termes s’expressa l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, en el seu anunci de renovació de la campanya denominada “Un putxero per Nadal” que pretén facilitar els productes necessaris per a elaborar un plat nadalenc fins i tot en les famílies amb menys recursos econòmics de la localitat.

La iniciativa es continua després d’activar-la fa uns anys, donat l’important nombre de famílies que s’acullen a ella. Per a optar al menjar les famílies demandants han de complir una sèrie de requisits, amb les quals el consistori avaluarà el grau de necessitat. La demanda es realitzarà mitjançant una sol•licitud en el registre d’entrada de la casa consistorial entre el 15 i el 30 de novembre i les famílies agraciades rebran un val amb el qual podran arreplegar els productes per a l’elaboració de l’olla. Hauran d’adjuntar una fotocòpia del DNI, certificat de convivència, empadronament com a mínim de dotze mesos a Alberic, certificat del Servef i última nòmina. “En l’Ajuntament d’Alberic tenim molt clar que les nostres polítiques han d’anar enfocades a millorar la vida dels veïns i veïnes i per tant no podem oblidar-nos dels grups que menys recursos tenen i que fins i tot se situen en una situació de risc d’exclusió social.

Els últims estudis parlen que 13 milions d’espanyols estan en risc de pobresa o exclusió social, a pesar que unes 345.000 persones han eixit d’aquest col•lectiu durant l’últim any. Així ho afirma l’informe ‘L’estat de la pobresa a Espanya’ de 2017. Són dades molt preocupants que no podem combatre de forma estructural des dels ajuntaments locals. Però sí podem aportar el nostre granet d’arena i aquesta campanya del putxero vol tenir un poder simbòlic perquè tots i totes entenguem que és necessària l’ajuda als qui menys tenen. Tots i totes ens podem veure en una situació similar”, argumenta l’edil de Serveis Socials, Nuria Salom.