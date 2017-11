Teatre, xarrades i esport per a commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere a Almussafes

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de la localitat organitza una setmana dedicada a conscienciar sobre aquest problema

El consistori implica al col•lectiu d’estudiants d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat amb la representació d’una obra de teatre

Almussafes, a 14 de novembre de 2017. Del dijous 23 al dissabte 25 de novembre, Almussafes desenvoluparà una sèrie d’activitats per a commemorar el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. D’aquesta forma, la Regidoria d’Igualtat del consistori municipal ha programat diverses xarrades, una obra de teatre per a escolars, una sessió de ball esportiu i, com ja és tradició, una concentració enfront de l’edifici de l’ajuntament durant la qual es llegirà un manifest en repulsa per les víctimes de violència masclista registrades fins a hui.

Segons el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya, en el que portem d’any han mort assassinades un total de 44 dones a les mans de les seues parelles o exparelles, morts que han deixat 23 menors orfes. “Aquestes xifres, que desgraciadament no paren de créixer amb el pas de les setmanes, ha de tindre un rebuig ferm i unànime per part del conjunt de la societat i una resposta per part de les administracions públiques i l’Ajuntament d’Almussafes continuarà conscienciant als veïns i veïnes de la localitat de la necessitat d’eradicar aquesta xacra”, explica la regidora d’Igualtat, Davinia Calatayud.

Aqueix treball de conscienciació, que des del consistori municipal es duu a terme al llarg de tot l’any, viu els seus moments més àlgids durant els actes programats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, una jornada reivindicativa que cada any se celebra el 25 de novembre i que el seu objectiu és “continuar alçant la veu a través de diferents iniciatives perquè els almussafenys i les almussafenyes de totes les edats coneguen aquest fenomen des de diversos punts de vista”, explica l’edil.

Enguany, l’Ajuntament ha organitzat una agenda d’activitats que abastarà no solament la jornada del dissabte 25 de novembre sinó també els dos dies previs. D’aquesta forma, el dijous 23 de novembre, els alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Almussafes gaudiran amb la representació en la sala d’actes del Centre Cultural del teatre-forum ‘#Follow #Unfollow’, a càrrec de la Fera Teatre. Andrea Nácher, Alba Juan, Xavi Raga, Pau Camps, Juan B. Ferris i Fernando Tébar oferiran una sèrie d’escenes que porten per títol ‘Em vol, no em vol’, Confia, no confia’, ‘Em mira, no em mira’, ‘Em crida, no em crida’ i ‘Em segueix, no em segueix’. Els esquetx serviran per a reflexionar i debatre sobre possibles circumstàncies en les quals es poden produir casos de violència de gènere.

A la vesprada, a les 18 hores en el Centre de Formació de Persones Adultes, l’escriptora Rosa Roig i l’artista plàstica Manola Roig intervindran en una xarrada reivindicativa sobre les artistes organitzada per l’Associació de Dones Progressistes i l’Associació d’Alumnes del Centre de Formació de Persones Adultes a la qual es podrà accedir de forma gratuïta i que està oberta a tota la ciutadania.

Concentració i manifest

El divendres 24 a les 12 hores es realitzarà la tradicional concentració solidària convocada per l’Associació de Dones Progressistes enfront de l’edifici consistorial i la lectura del manifest contra la violència de gènere. A les 16.30 hores, la Cafeteria del Centre Cultural acollirà una xarra-cafè en el qual s’abordarà la violència de gènere com un problema multidisciplinari. La jutge del jutjat de Violència de Gènere sobre la Dona del Partit Judicial Lara Esteve i el tinent responsable del lloc de la Guàrdia Civil d’Almussafes, Javier Muñoz, explicaran el procés que se segueix davant casos relacionats amb aquesta qüestió, després del que obriran un diàleg amb torn de preguntes perquè els assistents puguen plantejar tots els seus dubtes.

Per a concloure, el dissabte 25 la Regidoria d’Igualtat anima als veïns i veïnes a participar en la iniciativa ‘Fem esport contra la violència de gènere’, en la qual es realitzarà una classe de ball cubà-llatí per a 50 persones. Per a participar en aquesta sessió, que es desenvoluparà en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat d’11.30 a 12.30 hores, és necessari inscriure’s en la recepció d’aquesta infraestructura pública del 13 al 24 de novembre.