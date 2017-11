La ruta ambiental 2017 d’aquest cap de setmana tindrà lloc a L’Alcúdia i a Favara.

DISSABTE 18 de NOVEMBRE – L’ALCÚDIA

Visita Paratge Corral de Rafel i Rambla de les Coves del Truig.

Descripció de la ruta Dificultat: Baixa

El punt de trobada serà a la porta de l’Ajuntament de l’Alcúdia a les 10 del matí. Des d’allí agafarem els cotxes per tal d’anar al punt d’eixida de la ruta a peu en el paratge de muntanya anomenat Corral de Rafel.

Primera ruta. Es tracta d’una passejada paisatgística i etnològica on coneixerem la senda de les pedreres. La ruta passa per unes antigues pedreres i ens ofereix bones vistes de la Ribera. Té una durada aproximada de 60 minuts i un desnivell de 50 metres. És una ruta circular que torna al Corral.

Segona ruta. Coneguda com el Sender Botànic i el Racó Rabosser dins de la Rambla de les Coves. La ruta recorre el sender dedicat a l’etnobotànic Joan Pellicer amb l’explicació d’algunes plantes medicinals.

En aquest sender podrem conéixer els diferents hàbitats i les espècies que els habiten. En el mateix sender, per baix del canal de transvasament Xúquer-Túria, comença el sender de les Coves del Truig, parc natural de Benimodo que connecta amb el Corral de Rafel per l’interior de la rambla de les Coves i va fins al Racó Rabosser.

Explicarem les plantes que habiten les pendents rocoses i les desnodrides graves de la rambla. Des d’aquest punt es torna al Corral de Rafel pel costat del Canal Xúquer-Túria (uns 60 minuts).

DIUMENGE 19 de NOVEMBRE – FAVARA

Visita Paratge Cova de la Galera.

Descripció de la ruta Dificultat: Mitjana

L’inici del recorregut es situa a la plaça de l’ajuntament, seguidament ens aproparem al panell informatiu del col•legi Fèlix Olmos des d’on abandonarem el poble per un camí asfaltat cara amunt, després de travessar el pont seguirem durant 1,5 km pel mateix camí deixant, fins a arribar a la boca del barranc de la sima on començarem l’ascensió. Ens espera una forta pujada per corriols durant uns 800m fins a arribar a la cova de la Galera, una impressionant cova de règim càrstic a 410m sobre el nivell de la mar. Amb 52m de longitud, 20m d’ample i 9m d’altura.

Al seu interior s’ha trobat evidències d’assentament humà en època dels Ibers. Segons uns estudis de Mireia López cataloga la cova com a cova refugi o cova santuari, oberta a la mar que estaria lligada als assentaments Ibers de Cullera i a la que accedirien amb xicotetes embarcacions. Més recentment l’ús que s’ha donat a la cova es com a refugi de ramat. L’origen del seu nom és per un xicotet bosc de galers que hi havia a l’entrada de la cova actualment està desaparegut sols resta un exemplar a la mateixa entrada de la cova.

Aquesta iniciativa està organitzada pel Consorci de la Ribera, format per les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa i patrocinat per l’Agència Valenciana de Turisme, València Turisme i la Diputació de València. Amb la col•laboració dels ajuntaments de Alfarb, Algemesí, Alzira, Catadau, Corbera, Favara, L’Alcúdia, Llaurí, Llombai, Manuel, Riola, Sollana, Sumacàrcer i El Perelló.