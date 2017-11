Hui se celebra el Dia Mundial Sense Alcohol.

181 persones han acudit a la Unitat de Conductes Addictives de La Ribera per problemes relacionats amb el consum d’alcohol

• Representen el 43% de les demandes totals de tractament a la UCA de La Ribera el 2016.

• El Departament de salut de La Ribera ha col•locat taules informatives per tal de conscienciar i informar els ciutadans sobre els perills d’un consum de risc d’alcohol.

Alzira (15.11.17).- La Unitat de Conductes Addictives (UCA) del Departament de Salut de La Ribera, integrada dins de l’Equip de Salut Mental, ha atès un total de 181 pacients durant 2016 per problemes relacionats amb el consum d’alcohol.

Esta xifra representa el 43% de les demandes totals de tractament realitzades a la UCA l’any passat, sent, per tant, l’alcohol sol o en combinació amb altres drogues, la substància principal per la qual els pacients han acudit a la unitat.

Hui, 15 de novembre, Dia Mundial Sense Alcohol, l’Hospital Universitari de La Ribera i els centres de salut de la comarca, han col•locat taules informatives per tal de conscienciar i informar els ciutadans sobre els perills d’un consum de risc d’alcohol .

Esta és una més de les accions que, durant tot l’any, porta a terme Iniciativa ARPA (Abordatge a La Ribera dels Problemes d’Alcohol), integrada per professionals de l’UCA de La Ribera, de Salut Mental, d’Atenció Primària, del Centre de Salut Pública, de Direcció Mèdica i d’Unitats de Prevenció Comunitària. “Este grup de treball s’ha convertit en referent en la intervenció sobre el problema de l’alcohol i està ajudant els professionals perquè puguen oferir una més primerenca, millor i més eficient ajuda als pacients que presenten consums d’alcohol”, han afirmat responsables de la UCA.

Cal destacar que, del total de pacients vistos per problemes amb l’alcohol a l’UCA el 2016, el 36,7% han estat remesos des dels centres d’Atenció Primària, “cosa que demostra el paper fonamental que este nivell assistencial està assumint en la detecció i tractament de l’alcoholisme, gràcies a la formació que hem ofert en els últims anys als metges, infermers i resta de personal dels nostres centres de salut”.

En este sentit, entre les accions formatives realitzades, destaca la realització, en els últims mesos, d’un curs d’Intervenció Breu en Alcohol (IB) per a Atenció Primària, en què han participat 70 professionals. L’objectiu d’este tipus d’intervenció és doble, d’una banda, reduir el consum d’alcohol en la població cap a nivells de baix risc i, de l’altra, evitar la progressió de la malaltia cap a la dependència.

Perfil social del pacient

En el 40% dels casos que han acudit per problemes amb l’alcohol a la UCA de La Ribera, el pacient estava casat o vivia amb una parella de fet, mentre que el 28,7% era solter i el 27,3%, divorciat o separat.

La majoria dels pacients, el 58,7%, tenien 1 o 2 fills, mentre que el 26% no tenia descendència. Així mateix, només el 3% declara tenir una parella dependent i, a més, dependent també de l’alcohol.

Pel que fa a la situació laboral de les persones demandants d’atenció, el 40,7% es trobaven treballant, mentre que el 32,7% es trobava en situació d’atur.

“Este perfil ens demostra que, lluny del que a priori pot pensar-se, les persones amb problemes relacionats amb l’alcohol podem ser qualsevol i que és ací on resideix el perill. Moltes vegades, per l’ús que en fem en tot tipus de celebracions, ens oblidem que l’alcohol és una substància tòxica amb importants problemes per a la nostra salut i que la línia que separa el consum prudent del consum de risc i el consum perjudicial pot arribar a ser molt fina”, han assenyalat responsables de la UCA.