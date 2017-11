L’Ajuntament d’Almussafes inicia la planificació de les intervencions en la Casa Ayora

Els responsables del Procés de Participació Pública entreguen a l’equip de govern municipal el resultat del projecte en la UPV

El consistori analitzarà la memòria presentada per la institució educativa i estudiarà les idees plantejades per a la seua materialització

Almussafes, a 15 de novembre de 2017. La reforma de la Casa Ayora d’Almussafes està cada vegada més prop de convertir-se en realitat. Ahir, dimarts 14 de novembre, l’equip creat per a la redacció del Pla de participació Ciutadana, tots ells vinculats a la Universitat Politècnica de València, van entregar als regidors Andrés López i Davinia Calatayud el resultat del mateix. A partir de les enquestes i tallers realitzats i de tot el material aportat pels implicats en el projecte, l’equip de govern planificarà les esmentades accions, que pretenen “revitalitzar este espai emblemàtic a través d’iniciatives que responguen a les expectatives de la població”.

Els potents projectes urbanístics previstos per l’equip de govern de l’Ajuntament d’Almussafes per a la present legislatura continuen avant. Ahir, dimarts 14 de novembre, el regidor d’Urbanisme, Obres i Servicis, Participació Ciutadana i Govern Obert, Andrés López, i la regidora d’Igualtat Consum i Joventut, Davinia Calatayud, van rebre en la Universitat Politècnica de València el material amb el resultat del Pla de Participació Ciutadana de la Plaça Major i la Casa Ayora, realitzat durant els últims mesos.

“Amb passos ferms continuem avançant en este camí que estem construint a través de la participació ciutadana. El nostre objectiu és que les intervencions que es realitzen complisquen les expectatives de la ciutadania i en eixe sentit el pla que ara arrepleguem de mans dels professionals de la Universitat Politècnica de València contribuirà a aconseguir que finalment la Casa Ayora estiga a l’altura de la resta d’espais públics situats en el nostre terme municipal”, ressalta l’edil.

En el document, fruit del treball realitzat per un equip de professionals de l’esmentada institució educativa des de fa més d’un any, s’arreplega la memòria de tot el pla, el resultat de les enquestes realitzades a la ciutadania, fotografies, material informatiu i el material utilitzat en els tres tallers celebrats en els últims mesos. Les idees i propostes arreplegues en el projecte serviran perquè l’Ajuntament de la localitat comence a plantificar les intervencions que permetran renovar l’aspecte d’estes dos emblemàtiques zones del municipi.

“Fem el poble que volem”

L’equip redactor d’este projecte, que l’Ajuntament ha englobat davall el lema “Fem el poble que volem”, ho han format María del Carmen Blasco Sánchez, professora del departament d’Urbanisme, Ana María Gascó Hernández, i Carlos Esteve Aguado, arquitectes i Màster en Urbanisme, i Carmen Villar Bosch, estudiant del Grau en Foments d’Arquitectura. En col•laboració amb la Regidoria de Participació Ciutadana han anat desenrotllant distints tallers per a demanar l’opinió dels veïns i veïnes, a qui han incorporat també la visió d’especialistes en la matèria.

Precisament, la setmana passada coneixíem que els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 arrepleguen una subvenció de 300.000 euros per a materialitzar la reforma de la Casa Ayora, quantitat a què s’uniran altres 100.000 euros procedents de les arques municipals per a completar la primera fase de la intervenció urbanística, que se centrarà a reforçar l’estructura i la coberta de l’immoble, donat el deteriorament produït en la infraestructura després de tres dècades deshabitada.

Aposta per la participació

A este procés cal sumar la resta d’accions de participació pública celebrades en 2017, un any d’especial èmfasi en este concepte democràtic per part del consistori municipal. L’Estratègia DUSI, el procés de revisió del PGOU, la consulta per a la redacció del Pla d’Igualtat, les enquestes qualitatives i quantitatives per al model de ciutat i la constitució del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència són els principals exemples.